Μια δημοσκόπηση προσανατολισμένη στη διαμόρφωση του πολιτικού ρεύματος μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύει σήμερα η διαδικτυακή εφημερίδα «Political».

Στον απόηχο της απόφασης του πρώην πρωθυπουργού να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το 47% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει «πολύ σωστή/μάλλον σωστή» την κίνησή του αυτή ενώ το 28% του δείγματος τη θεωρεί «πολύ λανθασμένη/μάλλον λανθασμένη». Σε ποσοστό 25% οι πολίτες απαντούν «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Η δημοσκόπηση αυτή πραγματοποιήθηκε από την Interview κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 8 Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση:

– «Αν ο Αλ. Τσίπρας δημιουργούσε ένα νέο πολιτικό κόμμα, πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε;»

Τα ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση αυτή κινούνται περίπου στα όρια του ποσοστού εκείνου που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν παραιτηθεί από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δρομολογήσει τη διαδοχή του.

Συγκεκριμένα, το 80% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα/μάλλον δεν θα το ψήφιζα», το 16% ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα» και ένα 4% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση:

– Αν δημιουργηθεί νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ποιο από τα σημερινά κόμματα πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί περισσότερο εκλογικά; (μέχρι 3 επιλογές)»

Οι ψηφοφόροι σε 32% απαντούν ο ΣΥΡΙΖΑ, το 22% η Νέα Αριστερά, το 17% το ΠΑΣΟΚ, το 11% η Πλεύση Ελευθερίας, το 10% το Κίνημα Δημοκρατίας, το 5% η ΝΔ, το 2% άλλο και το 1% κανένα.

Ο «Κανένας» ο Πρωθυπουργός που εμπιστεύονται οι πολίτες

– «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας»

Σε αυτήν την ερώτηση το 33,6% των ερωτηθέντων απαντά «κανέναν». Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να έρχεται πρώτος μεταξύ των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών με ποσοστό 29,4% και ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης με 8,3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,3%, Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 5,1%, Στέφανος Κασσελάκης με 4,1%, Σωκράτης Φάμελλος με 3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%, Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, Δημήτρης Νατσιός με 1,1%, ενώ 0,17% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Κόμμα Καρυστιανού;

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση:

– «Αν η κ. Καρυστιανού αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ποια από τις παρακάτω επιλογές θεωρείτε καταλληλότερη;»

Εδώ το 67% απαντά «να μην ασχοληθεί με την πολιτική», έναντι 18% που απαντά «να ιδρύσει δικό της πολιτικό φορέα» ενώ το 9% θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα και το 6% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στο 25,3% η πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ

Από τα ευρήματα της δημοσκόπησης προκύπτει αύξηση των ποσοστών της ΝΔ κατά περίπου 1,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, γεγονός που αποδίδεται στην προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση από τη ΔΕΘ και μετά να επικοινωνεί τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός.

Στο 13% η ψαλίδα με το ΠαΣοΚ

Επίσης, η διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ παραμένει πολύ μεγάλη και κυμαίνεται στις 13 ποσοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ: 25,3%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 6,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

ΚΚΕ: 5,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,9%

Φωνή Λογικής: 3,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,2%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Νίκη: 1,2%

Άλλο: 8,6%

Δεν έχω αποφασίσει: 18,9%.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος:

ΝΔ: 31,5% ΠΑΣΟΚ: 15,3% Ελληνική Λύση: 8,2% Πλεύση Ελευθερίας: 6,9% ΚΚΕ: 6,5% ΜέΡΑ25: 5,8% Κίνημα Δημοκρατίας: 4,8% Φωνή Λογικής: 4,6% ΣΥΡΙΖΑ: 4% Νέα Αριστερά: 1,8% Νίκη: 1,5% Άλλο: 9,1%



Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας σημειώσατε Χ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση:

– «Κατά την άποψή σας, ποιο μοντέλο διακυβέρνησης είναι καταλληλότερο για τη χώρα μας;»

Και το ενδιαφέρον έγκειται στο ότι καταγράφει την αλλαγή στη διαχρονική άποψη των πολιτών υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων δίνουν ισόποσα ποσοστά με το 42% να τάσσεται υπέρ κυβέρνησης συνεργασίας, το 42% να είναι υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, το 14% υπέρ άλλου μοντέλου διακυβέρνησης και 2% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Το σενάριο των εκλογών

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση:

– «Αν την επόμενη Κυριακή διεξάγονταν εκλογές και η ΝΔ αναδεικνυόταν πρώτο κόμμα χωρίς να επιτυγχάνει αυτοδυναμία, με ποιο κόμμα θα προτιμούσατε να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης;»

Εδώ το 18% απαντά με το ΠΑΣΟΚ, το 7% με τη Φωνή Λογικής, το 6% με την Ελληνική Λύση, το 3% με την Πλεύση Ελευθερίας, το 3% με το ΚΚΕ, το 2% με το Κίνημα Δημοκρατίας, «άλλο» απαντά ένα 2%, με τον ΣΥΡΙΖΑ 1%, με το ΜέΡΑ25 1%, με τη Νίκη 1%, με τη Νέα Αριστερά 1%, ενώ το 55% ζήτησε να οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές.

Για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Επιπλέον οι πολίτες σε ποσοστό 51% προτιμά η επόμενη εθνική αναμέτρηση να γίνει άμεσα, το 47% θεωρεί ότι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στη λήξη της τετραετίας, ενώ το 2% επιλέγει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».