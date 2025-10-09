Αυτό το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, με τα ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, κυκλοφορεί το νέο τεύχος του ΟΜΑΔΑ PLUS, αφιερωμένο στη διοργάνωση που γεμίζει τις νύχτες μας με ένταση, πάθος και αναμνήσεις: την Ευρωλίγκα.

Μια διοργάνωση που μας κρατά συντροφιά όλο τον χειμώνα και μας αποχαιρετά λίγο πριν το καλοκαίρι — πάντα με την ελπίδα ότι, στο φινάλε, το κύπελλο θα βρεθεί ξανά σε ελληνικά χέρια, όπως τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν.

Στις σελίδες του νέου τεύχους θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φετινή, διευρυμένη Ευρωλίγκα:

Ποιες ομάδες δίνουν το «παρών»;

Τι αλλάζει σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο;

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ;

Ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα καθορίσουν τη σεζόν;

Και φυσικά, ένα μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν, μέσα από τις διηγήσεις τριών θρύλων: του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Παναγιώτη Φασούλα και του Μπάνε Πρέλεβιτς, που θυμούνται τις στιγμές, τα παιχνίδια και τα συναισθήματα που έγραψαν ιστορία.

Μην το χάσετε!

Το νέο ΟΜΑΔΑ PLUS, αυτό το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.