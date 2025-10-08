Ίχνη του επικίνδυνου ραδιενεργού ισοτόπου καίσιο 137 εντόπισε ειδική ομάδα ερευνών της Ινδονησίας σε 22 εγκαταστάσεις παραγωγής σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Τζακάρτα.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η μόλυνση εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε μια παρτίδα γαρίδων που μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο, από μια ντόπια εταιρία, την PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

Η ειδική επιχειρησιακή ομάδα για μόλυνση από ραδιενέργεια διενήργησε στη συνέχεια σαρωτικούς ελέγχους στο Modern Cikande Industrial Estate, όπου ήταν η έδρα της BMS.

«Η εγκατάσταση παραγωγής γαρίδων (BMS) έχει διενεργήσει ανεξάρτητη απολύμανση και έχει κηρυχθεί ασφαλής από την υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ομάδας Μπάρα Χασιμπουάν.

Indonesia found widespread cesium-137 contamination in 22 facilities, including residential areas, in an industrial zone near Jakarta, stemming from a scrap metal melting plant. The radioactive dust settled on surfaces, spread by air, and even reached scrap metal dealers and… pic.twitter.com/uUX7xI6URZ — 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) October 8, 2025

Η επιχειρησιακή ομάδα δεν ανακοίνωσε ποιες είναι οι υπόλοιπες 21 εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά είπε πως θα υποβληθούν αμέσως σε διαδικασίες απολύμανσης από την υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Οι μνήμες από Τσερνόμπιλ και Φουκουσίμα

Το Modern Cikande Industrial Estate, που απέχει 68 χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, καλύπτει έκταση 31.750 στρεμμάτων και περιλαμβάνει περισσότερες από 270 ντόπιες και ξένες εταιρίες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, δραστηριοποιούνται σε κλάδους από επεξεργασία τροφίμων μέχρι εξαρτήματα αυτοκινήτων.

Κατά τον ιστότοπο της Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, συνήθως, το καίσιο 137 εκλύεται στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα πυρηνικής δοκιμής ή έπειτα από δυστυχήματα όπως του Τσερνόμπιλ ή της Φουκουσίμα.

Άγνωστη η προέλευση του επικίνδυνου ραδιενεργού ισοτόπου

Η Ινδονησία δεν έχει πυρηνικά όπλα ούτε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι το καίσιο 137 έφθασε στην Ινδονησία από το εξωτερικό.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει τους περιορισμούς στις εισαγωγές μεταλλικού σκραπ, που σημαίνει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος δε θα εκδώσει σχετικές συστάσεις για εισαγωγές μεταλλικού σκραπ», δήλωσε ο Χασιμπούαν.

Η επιχειρησιακή ομάδα όρισε επίσης τις εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου μεταλλικού σκραπ, της PT PMT (Peter Metal Technology), ως εγκαταστάσεις απομόνωσης, προκειμένου να αποθηκεύσει προϊόντα που βρέθηκαν να έχουν μολυνθεί από καίσιο 137.