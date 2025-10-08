Ο πρόεδρος Τραμπ κλιμάκωσε την προσπάθειά του να αναπτύξει αμερικανικά στρατεύματα στο εσωτερικό των ΗΠΑ, προκαλώντας νέο γύρο νομικών μαχών με τους Δημοκρατικούς ηγέτες του Ιλινόι και του Όρεγκον.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Ιανουάριο, ο πρόεδρος έχει στείλει την Εθνοφρουρά σε αρκετές πόλεις, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα της ανάπτυξης ενόπλων δυνάμεων σε αμερικανικό έδαφος για την «αποκατάσταση της τάξης και ασφάλειας».

Οι τοπικοί ηγέτες αντιδρούν, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος υπερβάλλει για το πρόβλημα της εγκληματικότητας και ότι η αποστολή της Εθνοφρουράς θα εντείνει τις εντάσεις.

Πού αναπτύχθηκαν στρατεύματα της Εθνοφρουράς;

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες της ομοσπονδιακά ελεγχόμενης Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα, Ουάσιγκτον, στο Λος Άντζελες και, σε μικρότερους αριθμούς, στο Μέμφις. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να στείλει στρατεύματα και σε άλλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, η Νέα Ορλεάνη, η Βαλτιμόρη και το Σαν Φρανσίσκο.

Ο Τραμπ επιχείρησε επίσης να στείλει στρατεύματα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, αλλά η αποστολή τους μπλοκαρίστηκε το Σαββατοκύριακο. Η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκατ σταμάτησε την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς του Όρεγκον. Η κυβέρνηση αντέδρασε διατάσσοντας 200 στρατιώτες από την Καλιφόρνια να πάνε στο Πόρτλαντ, όμως η Ίμεργκατ, που είναι διορισμένη από τον ίδιο τον Τραμπ, εξέδωσε ευρύτερη απόφαση που εμποδίζει οποιαδήποτε αποστολή στρατευμάτων στην πολιτεία προς το παρόν. Η κυβέρνηση άσκησε έφεση.

Παράλληλα, ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη 300 στρατιωτών από το Ιλινόι, με το ενδεχόμενο αποστολής και από το Τέξας. Οι αξιωματούχοι του Ιλινόι υπέβαλαν μήνυση τη Δευτέρα για να την αποτρέψουν.

Η μεγαλύτερη αποστολή βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου περισσότεροι από 2.300 στρατιώτες της Εθνοφρουράς σταθμεύουν από τον Αύγουστο. Στο Λος Άντζελες, παραμένουν περίπου 300 στρατιώτες, αριθμός πολύ μικρότερους από τους 4.000 εθνοφρουρούς και 700 πεζοναύτες που είχαν αναπτυχθεί τον Ιούνιο για την καταστολή διαδηλώσεων κατά των επιχειρήσεων για την απέλαση μεταναστών.

Τι κάνουν τα στρατεύματα σ’ αυτές τις πόλεις;

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς που ανέπτυξε ο Τραμπ λειτουργούν κυρίως ως επίδειξη δύναμης. Δεν έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν συλλήψεις, αλλά μπορούν να κρατούν προσωρινά άτομα που θεωρούνται άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και να τα παραδίδουν στην αστυνομία.

Στην Ουάσιγκτον, οι στρατιώτες χρησιμοποιούνται ως ορατό αποτρεπτικό μέσο εγκληματικότητας, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Πολέμου. Περιπολούν κυρίως σε τουριστικά σημεία όπως το National Mall, τα μνημεία, τους σταθμούς του μετρό και τις περιοχές με ακριβά εστιατόρια.

Έχουν επίσης αναλάβει καθήκοντα «καλλωπισμού». Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι στρατιώτες είχαν μαζέψει 1.130 σακούλες απορριμμάτων, είχαν βάψει 82 μέτρα περίφραξης και είχαν κλαδέψει 400 δέντρα, σύμφωνα με αξιωματούχους τους.

Στο Λος Άντζελες, η αποστολή τους περιλαμβάνει τη φύλαξη ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων και την προστασία προσωπικού επιβολής του νόμου, όπως πρακτόρων της ICE.

Ποιος είναι ο ρόλος της Εθνοφρουράς;

Η Εθνοφρουρά, με περίπου 430.000 μέλη, αποτελεί στρατιωτική δύναμη πολιτών-στρατιωτών που ανήκει σε κάθε πολιτεία και συνήθως τελεί υπό την εποπτεία του κυβερνήτη της. Αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικές καταστροφές και ταραχές, αλλά μπορεί να τεθεί υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και να αναπτυχθεί στο εξωτερικό.

Αν και σπανίως, οι πρόεδροι έχουν κατά το παρελθόν χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναταραχών. Το 1968, ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον ανέπτυξε 1.750 εθνοφρουρούς και περισσότερους από 11.000 ενεργούς στρατιώτες στην Ουάσιγκτον μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Ο στρατός ξηρά, το ναυτικό και η αεροπορία, από την άλλη πλευρά, ανήκουν στο υπουργείο Πολέμου και ελέγχονται από τον πρόεδρο.

Πώς επιλέγει η κυβέρνηση τις πόλεις όπου στέλνει στρατεύματα;

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η αποστολή της Εθνοφρουράς είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων. Έχει χαρακτηρίσει πολλές μεγάλες πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση, όπως το Λος Άντζελες και το Σικάγο, ως «άντρα εγκλήματος».

«Δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω», δήλωσε πρόσφατα. «Δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, μόνο που είναι πιο δύσκολο γιατί δεν φορούν στολές. Τουλάχιστον όταν φορούν, μπορείς να τους εξουδετερώσεις.»

Στο Πόρτλαντ, ισχυρίστηκε ότι οι εγκαταστάσεις της ICE «βρίσκονται υπό πολιορκία από τους αντίφα», ένα χαλαρό δίκτυο αντιφασιστών το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε πρόσφατα τρομοκρατική ομάδα.

Ωστόσο, οι περισσότερες πόλεις όπου έχει εστιάσει ο Τραμπ είναι υπό Δημοκρατική διοίκηση και εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας από άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με στοιχεία του FBI, το Σικάγο και η Νέα Υόρκη δεν βρίσκονται καν στις 20 πόλεις με τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, πόλεις όπως το Σεντ Λούις και το Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, με τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στη χώρα, δεν έχουν προσελκύσει την ίδια προσοχή.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί το ζήτημα της εγκληματικότητας ως πρόσχημα για να στοχοποιήσει πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους.

«Ο αμερικανικός λαός, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, δεν πρέπει να ζει υπό την απειλή κατοχής από τον αμερικανικό στρατό», αναφέρουν οι δικηγόροι του Ιλινόι και του Σικάγο στην αγωγή τους. «Ιδιαίτερα όχι επειδή η ηγεσία της πόλης ή της πολιτείας έχει έρθει σε ρήξη με τον πρόεδρο».

Είναι νόμιμη η χρήση της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση του εγκλήματος;

Ένας ομοσπονδιακός νόμος του 19ου αιώνα, γνωστός ως Posse Comitatus Act, περιορίζει αυστηρά τον ρόλο των ομοσπονδιακών στρατευμάτων στην επιβολή του νόμου. Οι εθνοφρουροί που έχουν τεθεί υπό ομοσπονδιακό έλεγχο δεν μπορούν να αστυνομεύουν πολίτες, εκτός από εξαιρετικά περιορισμένες και νομικά καθορισμένες περιπτώσεις.

Η δικαστής Ίμεργκατ στο Όρεγκον έκρινε ότι η κυβέρνηση υπερέβη την εξουσία της, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχε κίνδυνος εξέγερσης κατά της ομοσπονδιακής αρχής στο Πόρτλαντ και ότι η τοπική αστυνομία μπορούσε να διαχειριστεί τις διαδηλώσεις χωρίς ομοσπονδιακή παρέμβαση.

Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει την Εθνοφρουρά επειδή η πόλη βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή δικαιοδοσία. Στο Λος Άντζελες, επικαλέστηκε την απειλή κατά των ομοσπονδιακών κτιρίων και του προσωπικού τους. Αρκετές πόλεις έχουν ήδη καταθέσει αγωγές υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη εθνοφρουρών ήταν παράνομη.

Ομοσπονδιακός δικαστής στις αρχές Σεπτεμβρίου έκρινε ότι η χρήση της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες ήταν παράνομη, καθώς ο υπουργός Άμυνας επεξέτεινε αδικαιολόγητα τα καθήκοντά της για να συμπεριλάβουν περιπολίες για την διατήρηση της ασφάλειας, έλεγχο πλήθους, έλεγχο της κυκλοφορίας και πάταξη ταραχών. Η κυβέρνηση άσκησε έφεση κατά της απόφασης.