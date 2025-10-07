Σε διερεύνηση των επιλογών που έχουν για πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου των φοιτητικών δανείων ομοσπονδιακής κυβέρνησης ύψους 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην ιδιωτική αγορά έχουν προχωρήσει αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συζητήσεις γίνονται μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων του υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Οικονομικών και έχουν επικεντρωθεί στην πώληση τμημάτων του τεράστιου χαρτοφυλακίου φοιτητικού χρέους της κυβέρνησης, με οφειλέτες περίπου 45 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Οι συζητήσεις με στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επίσης συζητήσει το θέμα με στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αγοραστών. Στις συνομιλίες νωρίτερα φέτος συμμετείχαν για λίγο και στελέχη του DOGE που είχαν ενσωματωθεί στο υπουργείο Παιδείας.

Η ιδέα αντανακλά την επιθυμία των αξιωματούχων της κυβέρνησης να συρρικνώσουν το μέγεθος του χρέους των φοιτητικών δανείων στον ισολογισμό της κυβέρνησης. Ευθυγραμμίζεται με τις ευρύτερες προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να μειώσουν τον ομοσπονδιακό φοιτητικό δανεισμό και να επεκτείνουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία.

Η πώληση ομοσπονδιακού χρέους φοιτητικών δανείων εγείρει σημαντικές υλικοτεχνικές και νομικές ανησυχίες, προσθέτοντας νέα αβεβαιότητα για τους δανειολήπτες. Τα βασικά ερωτήματα περιλαμβάνουν το τι θα συμβεί με την προστασία των δανειοληπτών – με τυπικά πιο γενναιόδωρες ρυθμίσεις από ό,τι στην ιδιωτική αγορά.

Οι ισχυρότερες δυνατότητες είσπραξης οφειλών

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διαθέτει ισχυρότερες δυνατότητες είσπραξης οφειλών – όπως η κατάσχεση φορολογικών επιστροφών ή παροχών κοινωνικής ασφάλισης – από ό,τι οι ιδιώτες δανειστές.

“Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να αναλύσει όλες τις πτυχές του ομοσπονδιακού χαρτοφυλακίου φοιτητικών δανείων”, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Politico. “Σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση, επικεντρωνόμαστε στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης υγείας του χαρτοφυλακίου προς όφελος τόσο των φοιτητών όσο και των φορολογουμένων”.

Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει και περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο να προσέλθει μια εξωτερική εταιρεία συμβούλων ή τράπεζα για να αποτιμήσει τα προγράμματα φοιτητικών δανείων.

Ο νόμος που διέπει τα φοιτητικά δάνεια

Ο ομοσπονδιακός νόμος που διέπει τα φοιτητικά δάνεια επιτρέπει στο υπουργείο Παιδείας να πουλήσει το χρέος μετά από διαβούλευση με το υπουργείο Οικονομικών, αλλά μόνο εάν η συναλλαγή δεν κοστίσει χρήματα στους φορολογούμενους.

Η πώληση μέρους του χρέους στην ιδιωτική αγορά είναι μέρος μιας ευρύτερης αναθεώρησης των φοιτητικών δανείων που επιδιώκει η κυβέρνηση. Οι αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανατροπή σχεδόν όλων των πολιτικών της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσαν στη διαγραφή του φοιτητικού χρέους ή στην παροχή πιο ευνοϊκών επιλογών αποπληρωμής.