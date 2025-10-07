Περίπου δύο εβδομάδες μετά την πενθήμερη παύση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», η οποία πυροδότησε στην αμερικανική κοινωνία τον διάλογο περί της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, αλλά και της cancel culture, μία δημοσκόπηση έρχεται για να εκνευρίσει ακόμη περισσότερο τον πρόεδρο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον «Economist» και της δημοσκόπησης που διεξήχθη από το «YouGov» το χρονικό διάστημα 26-29 Σεπτεμβρίου, ο Κίμελ προηγείται 16 ολόκληρες μονάδες σε δημοφιλία έναντι του Πλανητάρχη.

Μετά τον εναρκτήριο μονόλογό του στην εκπομπή που ακολούθησε αμέσως της παύσης, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στην 22χρονη ιστορία του «Jimmy Kimmel Live!». Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε μέσο όρο θεαματικότητας 6,3 εκατομμύρια –υπερτριπλάσιος αριθμός από τον συνηθισμένο-, ενώ τον μονόλογο είδαν στον YouTube περισσότεροι από 22 εκατομμύρια χρήστες.

Η έρευνα ρώτησε 1.656 ενήλικες στις ΗΠΑ αν έβλεπαν θετικά τον Κίμελ και τον Τραμπ. Ο πρώτος κατέγραψε καθαρή προτίμηση +3, αφού το 44% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τον έβλεπαν θετικά, το 41% ​​αρνητικά και το 15% αναποφάσιστο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος από την άλλη είχε καθαρή προτίμηση -13, με το 41% ​​να τον βλέπει θετικά, το 54% αρνητικά και το 5% αναποφάσιστο.

Αυτό μεταφράζεται σε έλλειμμα 16 μονάδων για τον Τραμπ όσον αφορά τη δημοτικότητα σε σχέση με τον Κίμελ.

Το ιστορικό της κόντρας

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κίμελ βρέθηκε στο στόχαστρο της Κυβέρνησης και του αμερικανικού ΕΣΡ ύστερα από σχόλιά του για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Μπρένταν Καρ, υπαινίχθηκε ρυθμιστικές ενέργειες κατά της ABC εξαιτίας του Τζίμι Κίμελ.

Σχεδόν αμέσως, ο όμιλος Nexstar, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την εκπομπή από όλα τα θυγατρικά του κανάλια, ασκώντας έτσι πρόσθετη πίεση στο δίκτυο.

Η Disney–ABC ανακοίνωσε ότι η εκπομπή τίθεται επ’ αόριστον εκτός προγράμματος, επικαλούμενη το αρνητικό κλίμα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «καλή είδηση για την Αμερική», ενώ δεκάδες επώνυμοι αντέδρασαν ότι η ενέργεια αυτή προσβάλλει την ελευθερία του λόγου που κατοχυρώνεται από την 1η τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος.

Η απόφαση χιλιάδων συνδρομητών να στραφούν σε μαζικές ακυρώσεις των συνδρομών τους έκανε το ABC και την Disney+ να αλλάξει την απόφασή της και να επαναφέρει την εκπομπή στον αέρα.

Οι αντιδράσεις Κίμελ και Τραμπ για τη δημοσκόπηση

Όπως ήταν φυσικό, οι δύο άνδρες δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Ο Κίμελ μέσα από την εκπομπή του και ο Τραμπ με ανακοίνωση του επιτελείου του.

Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες ατάκες του παρουσιαστή έγιαναν viral στο «Χ» όπως: «Αν θέλει να βελτιώσει τα ποσοστά αποδοχής του, έχω μια ιδέα: Να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Έπσταϊν».

Επίσης: «Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση από το YouGov, το οποίο είναι μια σοβαρή ιστοσελίδα δημοσκοπήσεων, ή ήταν πριν από αυτό, είμαι πιο δημοφιλής από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμάστε τον τύπο που λέει συνέχεια ότι δεν έχω τηλεθέαση; Λοιπόν, τώρα είμαστε δύο».

Δήλωσε ακόμη ότι θα περίμενε την διαφορά να είναι μεγαλύτερη: «Είμαι στο συν τρία, αυτός στο μείον 13, κάτι που είναι ωραίο, αλλά νιώθω ότι – λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν είμαι καταδικασμένος κακούργος φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν και δεν έχω ποτέ πληρώσει πορνοστάρ, δεν έστειλα μια ομάδα μασκοφόρων μπράβων σε ένα πάρκο για να τραβήξουν μια ηλικιωμένη κυρία μακριά από τα εγγόνια της – νιώθω ότι ίσως η τηλεθέασή μου θα έπρεπε να είναι υψηλότερη».

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος εξέδωσε μια δήλωση που έλεγε τα εξής: «Πάνω από 77 εκατομμύρια Αμερικανοί προσήλθαν την ημέρα των εκλογών για να ψηφίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκπληρώνει την συντριπτική του εντολή να βάλει την Αμερική πάνω απ’ όλα. Ο Τζίμι Κίμελ προσεύχεται κάθε βράδυ να συγκεντρώσει ένα κλάσμα αυτής της υποστήριξης για να διατηρήσει την εκπομπή του στον αέρα, αφού η τηλεθέαση μειώθηκε κατά 64% την περασμένη εβδομάδα. Λυπηρό!», στο οποίο ο παρουσιαστής απάντησε: «Μου αρέσει η λέξη «λυπηρό” με θαυμαστικό. Θα ήταν ό,τι πρέπει για σλόγκαν σε μπλουζάκι δίπλα στο πρόσωπο του Τραμπ. Έτσι δεν είναι;”».

Λογοκρισία: οι μηχανισμοί αντίστασης σύμφωνα με την ψυχολογία

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Case Western Reserve Law Review, με τίτλο «The Psychology of Censorship», η λογοκρισία ενεργοποιεί μηχανισμούς ψυχολογικής αντίστασης, καθιστώντας τις απαγορευμένες ιδέες πιο ελκυστικές.

Το φαινόμενο αυτό εξηγείται μέσα από δύο βασικές θεωρίες: την ψυχολογική αντίδραση (Reactance) και την θεωρία της σπανιότητας (Scarcity).

Η πρώτη ενεργοποιείται όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι περιορίζεται η ελευθερία τους. Αντιδρούν με ένταση, υπερασπιζόμενοι τις απόψεις τους ακόμη πιο παθιασμένα. Αναζητούν τρόπους να παρακάμψουν τη λογοκρισία, ενισχύοντας τελικά το μήνυμα που επιχειρείται να φιμωθεί.

Σύμφωνα με την δεύτερη θεωρία, η απαγόρευση ενός λόγου τον καθιστά «σπάνιο αγαθό». Οι άνθρωποι επικεντρώνονται ακόμη περισσότερο σε αυτόν, αγνοώντας εναλλακτικές φωνές.

Στην περίπτωση Κίμελ πάντως, τα επιστημονικά συμπεράσματα επιβεβαιώνονται.

