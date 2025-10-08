Στην 23η ημέρα απεργίας πείνας βρέθηκε εξαντλημένος, αλλά δικαιωμένος, ο Πάνος Ρούτσι, που αγωνίστηκε και πέτυχε όχι μόνον την εκταφή του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, αλλά και τη διενέργεια στη σορό του παιδιού του τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Συγγενείς θυμάτων, αλλά και απλός κόσμος που συμπαραστάθηκε στον Πάνο Ρούτσι, έμαθαν ότι η εισαγγελία Λάρισας άναψε το «πράσινο φως», αποδεχόμενη όλα τα αιτήματα των συγγενών.

Εκταφή των σορών και ταυτοποίηση μέσω DNA, καθώς και διενέργεια βιοχημικών, τοξικολογικών εξετάσεων, αλλά και οποιαδήποτε άλλη εξέταση ζητηθεί από τους συγγενείς.

Τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών

Η εισαγγελία συναίνεσε και στο αίτημα να διορίσουν οι συγγενείς δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, που θα παρίστανται σε όλη τη διαδικασία.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα παρά το γεγονός ότι έβαλε τέλος στην απεργία πείνας.

Στο σημείο παραμένει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τους ειδοποίησαν να είναι στο Σύνταγμα και σήμερα γιατί ο Πάνος Ρούτσι εξακολουθεί να βρίσκεται στη σκηνή όπου διαμένει όλες αυτές τις μέρες, παρά το γεγονός ότι διέκοψε μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων του, την απεργία πείνας.

Κάλεσμα Ρούτσι στους συμπαραστάτες

Ο κ. Ρούτσι παραμένει στην πλατεία Συντάγματος καθώς για σήμερα, στις 18:00 έχει απευθύνει ένα κάλεσμα προκειμένου να ευχαριστήσει στον κόσμο που του συμπαραστάθηκε όσον καιρό διαρκούσε η απεργία πείνας του.

Αμέσως μετά από αυτήν τη συγκέντρωση ο κ. Ρούτσι θα αφήσει το Σύνταγμα και θα επιστρέψει στο σπίτι του.

Μετά από 23 ημέρες στέρησης τροφής από τον κ. Ρούτσι αλλά και δεδομένου του κύματος συμπαράστασης στο πρόσωπό του, η προσπάθειες απέδωσαν καθώς τα αιτήματα Ρούτσι έγιναν δεκτά.

«Αυτογκόλ της Κυβέρνησης»

Μάλιστα κατόπιν αυτής της εξέλιξης γίνεται λόγος για νίκη του κ. Ρούτσι με… «αυτογκόλ» της Κυβέρνησης καθώς πριν από λίγες μέρες Εισαγγελέας και Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει εκταφή για τοξικολογικούς λόγους. Οι δικαστές στη Λάρισα επίσης έλεγαν ότι δεν γίνεται.

Ο κ. Φλωρίδης από την πλευρά του ανέφερε πως πιθανόν να βρεθεί λύση στο αίτημα του κ. Ρούτσι. Έτσι μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα επιλύθηκε το πρόβλημα καθώς το δόθηκε το «πράσινο φως» για εκταφή του παιδιού του και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Εξηγήσεις από τους ιατροδικαστές

Οι ιατροδικαστές της Λάρισας θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις – ενώ η δικογραφία έχει κλείσει – καθώς το δυστύχημα των Τεμπών έχει αντιμετωπιστεί ως τροχαίο και για αυτό το λόγο οι μόνες τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν αφορούσαν τους οδηγούς των δύο μοιραίων αμαξοστοιχιών που συγκρούστηκαν σκορπώντας τον θάνατο.

Η επιδίωξη των συγγενών των θυμάτων είναι να διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις αν τα παιδιά τους κάηκαν από τη φωτιά ή σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ιατροδικαστές της Λάρισας ανέφεραν ότι «δεν φταίμε εμείς, εμείς πήγαμε εκεί, ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στην συμπληρωματική κατάθεση που θα δώσουμε, παίρναμε εντολές από την ΟΑΘΥΚ (Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών), οι οποίοι είχαν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και έδιναν εντολές».