Στο πένθος είναι βυθισμένη η Άρτα από τον αδόκητο θάνατο της 28χρονης εγκύου και μητέρας που πέθανε από αλλεργικό σοκ που υπέστη όταν της χορηγήθηκε αντιβίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη προσήλθε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

«Εγκλημα ανθρωποκτονίας τελούμενο δια παραλείψεων»

Η οικογένεια έχει υποβάλλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενημέρωσε η δικηγόρος κυρία Σταματία Μάρκου που έχει διοριστεί από την οικογένεια της 28χρονης. Εχουμε ένα τετελεσμένο έγκλημα ανθρωποκτονίας τελούμενο δια παραλείψεων, όπως οι ελλείψεις του νοσοκομείου και η ανικανότητα ενδεχομένως και της διοίκησης του Νοσοκομείου. Δε γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορήγησαν. Διέταξαν ΕΔΕ αλλά όχι νεκροψία – νεκροτομή. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το νοσοκομείο παρά μόνο ένα πιστοποιητικό θανάτου.

Η διαφωνία για την αντιβίωση

«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε», είπε η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Υπήρξε αντίδραση φαρμάκων;

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, την αντιβίωση στην 28χρονη χορήγησε νοσηλεύτρια, λαμβάνοντας οδηγίες από γιατρό μέσω τηλεφώνου. Πριν τη χορήγηση της αντιβίωσης είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να μη γνωρίζει εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.

Κατέρρευσε η 28χρονη

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης. Οι συγγενείς ζητούν να διερευνηθούν και οι συνθήκες νοσηλείες καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά όταν η κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα σημάδια αλλεργικού σοκ.

Σπάνιο μεν το περιστατικό αλλά μπορεί να συμβεί είπε η κυρία Ματίνα Παγώνη.

Το Νοσοκομείο της Αρτας έχει ιατρούς; αναρωτήθηκε ο κ. Καλιακμάνης και απηύθυνε το ερώτημα στην κυρία Ματίνα Παγώνη.