Αναμένεται σήμερα (6/10) η ιατροδικαστική εξέταση της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που φέρεται να προκλήθηκε από χορήγηση αντιβίωσης.

Η σορός της μεταφέρθηκε στα Γιάννενα μετά την εκταφή που έγινε, παρουσία αστυνομικών και ιατροδικαστή. Η οικογένεια έχει υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ζητά απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου, κάνοντας λόγο για λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της.

Το Νοσοκομείο Άρτας, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Η διαφωνία των γιατρών

«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε», είπε η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και με εντολή του εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελός της και έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.