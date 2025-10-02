Σοκ έχει προκαλέσει ο αναπάντεχος θάνατος της 28χρονης εγκύου, που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από αλλεργική αντίδραση.

Βασανιστικά ερωτήματα απασχολούν τους στενούς συγγενείς και φίλους της αδικοχαμένης Σπυριδούλας, καθώς κανείς τους δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα.

Όλοι λένε πως η νεαρή μητέρα, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της, ήταν υγιέστατη μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Πήγαινε στη δουλειά της κανονικά και τίποτα δεν προμήνυε αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο της Άρτας.

Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση και η 28χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ, που τελικά της στοίχισε τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, στο νοσοκομείο της Άρτας τη στιγμή που εισήχθη στο νοσοκομείο η 28χρονη, βρίσκονταν μόνο η ειδικευόμενη γιατρός, η νοσηλεύτρια και η μαία.

Οι στενοί συγγενείς της 28χρονης εγκύου περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις, στα ερωτήματα που έχουν θέσει από την πρώτη στιγμή και τονίζουν πως θα κινηθούν νομικά και θα κάνουν τα πάντα για να λάμψει η αλήθεια.

Τι υποστηρίζει το νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η 28χρονη προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία, αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής και αποφασίστηκε η εισαγωγή της.

Πηγές από το νοσοκομείο της Άρτας δίνουν στο Live News τη δική τους εκδοχή.

«Η 28χρονη ήταν έγκυος και είχε μια μικρή αιμορραγία. Τίποτα το ανησυχητικό και η αντιμετώπιση που γίνεται είναι συνήθως αυτή. Χορηγούν προληπτικά μια αντιβιοτική αγωγή σε κάθε αιμορραγία. Αμέσως μετά την χορήγηση της αντιβίωσης, η 28χρονη άρχισε να λέει στους γιατρούς: “Δεν νιώθω καλά, αρχίζω να ζεσταίνομαι”. Σε λίγα λεπτά έκανε έναν εμετό, μετά έκανε έναν δεύτερο και άρχισε να μελανιάζει. Και η εντατική είναι ακριβώς δίπλα. Το χειρουργείο είναι δίπλα στη ΜΕΘ, στον ίδιο όροφο».

Στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες για να σωθεί η ζωή της 28χρονης αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

«Όλοι έπεσαν πάνω, ο αναισθησιολόγος, ο εντατικολόγος, όλες οι ειδικότητες, όλοι οι γιατροί στο δευτερόλεπτο. Στην πρώτη ανακοπή, γύρω στις 12.00 δεν είχε επηρεαστεί η εγκεφαλική της λειτουργία, όμως έκανε και δεύτερη ανακοπή και κατέληξε στις 5 τα ξημερώματα. Όλες αυτές τις ώρες οι προσπάθειες ήταν υπεράνθρωπες, αλλά ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν με τίποτα. Δεν μπόρεσε ποτέ να ανανήψει αυτή η κοπέλα. Δεν αντιδρούσε στα φάρμακα με τίποτα».

Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου υποστηρίζουν πως έδρασαν ταχύτατα όταν διαπίστωσαν πως η 28χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ, αλλά όπως λένε δεν υπήρχαν περιθώρια.

«Ήταν ένα βαρύτατο αναφυλακτικό σοκ. Εντωμεταξύ αυτή η αγωγή που της δόθηκε είναι το πιο συνηθισμένο αντιβιοτικό που υπάρχει στα νοσοκομεία. Η ουσία ονομάζεται κεφαλοσπορίνη, που είναι το πιο κοινό αντιβιοτικό. Και για τους γιατρούς στο νοσοκομείο είναι μεγάλο το σοκ… Όλοι είναι συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια. Αν κάποιος ασθενής είναι αλλεργικός, το ξέρει ο ίδιος ότι είναι και το δηλώνει στο ιατρικό προσωπικό».

«Δεν έφυγε κανένας γιατρός πάνω από την κοπέλα»

Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου της Άρτας δήλωσε στην εκπομπή:

«Από τη στιγμή που κλήθηκε η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας -τυχαίνει κιόλας η κλινική που νοσηλευόταν η οποία κυρία να είναι δίπλα ακριβώς – μέσα σε ένα λεπτό ο γιατρός εντατικής ήταν πάνω από την άρρωστη. Δεν έφυγε κανένας γιατρός πάνω από την κοπέλα, τουλάχιστον από την στιγμή που κληθήκαμε. Τουλάχιστον σαν μονάδα εντατικής θεραπείας. Μετά εκλήθη ο αναισθησιολόγος εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα επειδή τυχαίνει, είπαμε, να είμαστε στον ίδιο όροφο- μέσα σε ένα λεπτό ήρθε και ο αναισθησιολόγος. Οι δικοί μου οι γιατροί από τη στιγμή που κλήθηκαν ήταν σε ένα λεπτό εκεί. Και ο γιατρός που εφημέρευε στην μονάδα εντατικής θεραπείας ο οποίος έμεινε όλο το βράδυ δίπλα στην κοπέλα».

«Η αλλεργία μπορεί να εμφανιστεί και μετά από πολλές χορηγήσεις»

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, Δημήτρη Γαλεντέρη, η 28χρονη ρωτήθηκε αν έχει αλλεργία σε κάτι και απάντησε ότι δεν ξέρει.

«Είχε λάβει στο παρελθόν ξανά αντιβίωση. Η αλλεργία πολλές φορές μπορεί να εμφανιστεί και μετά από πολλές χορηγήσεις. Δεν σημαίνει πως επειδή στο παρελθόν πήρε αντιβίωση και δεν έκανε αλλεργία, δεν θα κάνει ποτέ. Πρέπει να διαπιστωθεί πότε χορηγήθηκε αδρεναλίνη και γι’ αυτό διατάχθηκε ΕΔΕ. Αν ένα αλλεργικό σοκ εξελιχθεί σε αναφυλαξία, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές».

«Δεν δέχομαι την ισοπέδωση του νοσοκομείου»

«Αν έχει ευθύνες το προσωπικό να αποδοθούν αλλά δεν δέχομαι την ισοπέδωση του νοσοκομείου της Άρτας. Τον Ιούνιο, τα δύο παιδιά που πνίγηκαν στον Άραχθο, επανήλθαν από το ίδιο νοσοκομείο, της Άρτας. Ακούγονται μύθοι, όπως ότι η μαιευτική ήταν υποστελεχωμένη. Νοσηλεύονταν 4 ασθενείς. Πρέπει να δούμε αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο και αν κατάλαβαν από την αρχή το αλλεργικό σοκ», δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Υπόθεση καρμπόν το 2019 στην Κατερίνη

Η Άννα ήταν μόλις 29 ετών, έγκυος στο πρώτο μωράκι της, όταν μπήκε στο νοσοκομείο για να γεννήσει και λίγο μετά την γέννα υπέστη αλλεργικό σοκ και πέθανε.

Η αιτία θανάτου ήταν η χορήγηση αντιβίωσης στην οποία η γυναίκα ήταν αλλεργική, κάτι που γνώριζε ο γιατρός της και αναγραφόταν με κεφαλαία κόκκινα γράμματα στον φάκελο της 29χρονης.

Ο θείος της εξηγεί στο Live News πως ο γιατρός παρότι το γνώριζε από την πρώτη μέρα που άρχισε να την παρακολουθεί, έκανε το λάθος και της την χορήγησε ενδοφλέβια. Ο θάνατος επήλθε μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

«Η αλλεργία στην αντιβίωση ήταν γραμμένη στον ιατρικό της φάκελο. Και μάλιστα με κόκκινα κεφαλαία γράμματα. Από την πρώτη μέρα που πήγε στο νοσοκομείο για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης της, το γνώριζε ο θεράπων ιατρός. Η κοπέλα τα έκανε όλα σωστά, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν έκανε τίποτα σωστά. Ανευθυνότητα, έπαρση, αλαζονεία; Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένα παιδί δεν γνώρισε τη μητέρα του»

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο γιατρός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο της 29χρονης Άννας και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης με αναστολή.

Η οικογένεια μιλά για ποινή χάδι επισημαίνοντας μάλιστα πως δεν άκουσαν ποτέ ούτε μια συγγνώμη από τα χείλη του γιατρού.