Άστατος αναμένεται ο καιρός την Τρίτη λόγω της κακοκαιρίας Barbara, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 7 μποφόρ.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, στην Αττική, ο καιρός θα είναι βροχερός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς και τους ανέμους να φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς και οι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 7 μποφόρ.

Πού αναμένονται έντονες βροχές

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος τις επόμενες ώρες, με έμφαση στις περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο, ιδιαίτερα στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του. Εκεί αναμένονται έντονες καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται πάνω από τη χώρα μας μετατοπίζεται ανατολικά, ωστόσο η αστάθεια παραμένει έντονη κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά, βόρεια και νότια τμήματα της Ελλάδας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές γύρω και μέσα στο Αιγαίο, όπως η Κάρπαθος, τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, η Ρόδος και το Καστελόριζο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από έντονα φαινόμενα.

Τι ώρα θα βρέξει στην Αθήνα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo, βροχή αναμένεται να σημειωθεί στο κέντρος της Αθήνας από το μεσημέρι και συγκεκριμένα στις 15:00.

Τις επόμενες ημέρες, η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί. Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς και ανέμους έως 6 μποφόρ, ενώ την Πέμπτη οι καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν σε παρόμοιο επίπεδο.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βόρεια θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Τετάρτη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.