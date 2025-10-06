Άστατος θα είναι ο καιρός την Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου

Στην Αττική ο καιρός θα είναι βροχερός, με τη θερμοκρασία από 15 – 22 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 – 5 μποφόρ

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 10 – 17 βαθμούς και οι άνεμοι στα 4 – 7 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη η κακοκαιρία σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και οι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ

Σε παρόμοιο μοτίβο ο καιρός και την Πέμπτη. Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά. Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.