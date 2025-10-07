Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, απειλεί να κλείσει δύο εργοστάσια, περίμεναν να ακούσουν η βιομηχανία και οι εκπρόσωποι της από τον πρωθυπουργό, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε σε υποσχέσεις, αλλά και σε απαρίθμηση μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και της φορολογίας των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στους βιομήχανους για τη στήριξη που τους έχει παράσχει.

Η κυβέρνηση, λένε πηγές, επιδιώκει να προσαρμόσει το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο στα ελληνικά δεδομένα, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτα εφικτό. Στην προσπάθεια αυτή, βέβαια, συναντά και αντικρουόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία προσπαθεί να συγκεράσει… ώστε να μείνουν όλες οι επιχειρήσεις ικανοποιημένες.

«Η Ελλάδα-παρίας του 2015, δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες κι αυτό είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας και της εσωτερικής σταθερότητας. Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», σημείωσε από το βήμα της ΓΣ του ΣΕΒ, κατά την έναρξη της τοποθέτησής του ο πρωθυπουργός.

«Με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και τον λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα. Όσα κατέκτησε η χώρα μας, τα κατάκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες και είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια», επέμεινε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: Η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική. Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθει μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας, θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στον λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα, δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα. Το σχέδιό μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019».

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων, για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

Ευχές κι ελπίδες για το ενεργειακό κόστος

Αναφερόμενος στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις ενισχύσεις του κλάδου.

«Η ανάδειξη των καθηκόντων που προκύπτουν για όλους μας στην τρέχουσα συγκυρία. Μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Συντελείται ήδη. Η βιομηχανία έχει τη δική της συνεισφορά. Μετατοπίζεται σε πιο καινοτόμα προϊόντα. Η ίδια εικόνα και στις εξαγωγές, στις επενδύσεις με κατεύθυνση την έρευνα», συνέχισε ενώ είπε ότι ταυτόχρονα ενισχύονται και οι οικονομίες κλίμακας.

Επισήμανε ότι και ο ΟΟΣΑ καταγράφει αύξηση του ανταγωνισμού και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόοδο του ψηφιακού κράτους.

«Η γραφειοκρατία, παρά τις αντιστάσεις περιορίζεται», υπογράμμισε και είπε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται πιο έντονη στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

«Έχουμε δυναμική αγορά στην παραγωγή ενέργειας. Οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 50% των ετήσιων αναγκών μας σε ηλεκτρισμό. Πλησιάζει η στιγμή που θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος κατανάλωσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση στάθηκε και παραμένει δίπλα στη βιομηχανία.

«Οι παρεμβάσεις αυτές αθροίζουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι συνεχής άσκηση», συμπλήρωσε.

Είπε ότι την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ενώ οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν. «Η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Η απασχόληση δεν είναι ακόμα στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ίδιο και η παραγωγικότητα. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας να επιταχυνθεί βελτιώνοντας το επίπεδο των Ελληνίδων και Ελλήνων. Προϋπόθεση η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας», ανέφερε.

«Είτε θα πετύχουμε μαζί, είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό»

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως σημαντική προϋπόθεση είναι η επένδυση στους ανθρώπους ενώ βασικός όρος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Είμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας μας. Οι αλλαγές θα αποδίδουν σταδιακά με ορίζοντα τη 2027», πρόσθεσε και ανάφερε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ευνοούν την επιχειρηματικότητα.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον.

«Μιλώ ανοιχτά. Το σχέδιο μας υπηρετεί έναν στόχο: «Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019. Έχουμε τις βάσεις για τον μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό. Σε δρόμο που βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδο του», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω με το μήνυμα ελπίδας που εκπέμπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.