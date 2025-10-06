Τι αναφέρεται στο έγγραφο

Ειδικότερα, στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Μητρώου (FRN) με τίτλο «Notice of Action and Proposed Action in Section 301 Investigation of China’s Targeting the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance» που δημοσιεύθηκε στις 17 Απριλίου 2025, με τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στις 12 Ιουνίου 2025, τα παραρτήματα 1,2 και 3 θεσπίζουν νέα τέλη για πλοία που ανήκουν, λειτουργούν ή κατασκευάζονται στην Κίνα, καθώς και για όλα τα πλοία μεταφοράς οχημάτων που κατασκευάζονται στο εξωτερικό.

Τα δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία τύπου 132 από τη Διεθνή Ταξινόμηση Πλοίων κατά Τύπο (ICST), εξαιρούνται από τα τέλη των παραρτημάτων I, II και III.

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και των ειδικών κανόνων κάθε παραρτήματος, κατά ή πριν από την είσοδο του πλοίου στον πρώτο λιμένα ή τόπο των ΗΠΑ, οι διαχειριστές πλοίων πρέπει να καταβάλλουν το ισχύον τέλος. Η ευθύνη για τον προσδιορισμό του εάν ένα πλοίο οφείλει το τέλος βαρύνει τον χειριστή, όχι την CBP.

Στο έγγραφο αναφέρεται ακόμη ότι οι υπεύθυνοι ενθαρρύνονται να καταβάλλουν τα τέλη πριν από την άφιξη του πλοίου, καθώς τα πλοία χωρίς απόδειξη πληρωμής θα υπόκεινται σε άρνηση φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή σε αναστολή της χορήγησης άδειας εκκαθάρισης, έως ότου επαληθευτεί η απόδειξη πληρωμής. Το έγγραφο συνιστά να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την άφιξη του πλοίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της αμερικανικής διοίκησης:

Σύμφωνα με το Παράρτημα I, από τις 14 Οκτωβρίου 2025 επιβάλλεται τέλος ύψους 50 δολαρίων ανά καθαρό τόνο για πλοία που φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια και ανήκουν ή τα εκμεταλλεύονται κινέζικες οντότητες.

Το Παράρτημα II προβλέπει ότι από τις 14 Οκτωβρίου 2025 καταβάλλεται το υψηλότερο από το τέλος 18 δολαρίων ανά καθαρό τόνο ή 120 δολαρίων για κάθε εμπορευματοκιβώτιο που εκφορτώνεται από πλοίο κινεζικής κατασκευής που προσεγγίζει αμερικανικό λιμάνι.

Το Παράρτημα III προβλέπει τέλος ύψους 14 δολαρίων ανά καθαρό τόνο για κάθε πλοίο που «πιάνει» αμερικανικό λιμάνι και είναι πλοίο μεταφοράς οχημάτων ή πλοίο τύπου roll-on/roll-off.

Πηγή: ot.gr