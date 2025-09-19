Μια ομάδα κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών εταιρειών, προτείνουν με κοινή τους δήλωση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αλλαγές στη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών που θα υποβληθεί προς έγκριση τον Οκτώβριο και αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών καυσίμων πλοίων.

Η ομάδα – που περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, και συγκεκριμένα τις Frontline, Bahri, Capital Group, TMS Group, Centrofin, Marine Trust, Trust Bulkers, Common Progress, Dynacom, Dynagas, Emarat Maritime, Gaslog, Hanwha Shipping, Angelicoussis Group, Seapeak και Stolt-Nielsen, στην κοινή δήλωση, σημειώνουν ότι έχουν «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με το λεγόμενο πλαίσιο Net-Zero (IMO NZF) που προτείνεται να υιοθετηθεί τον επόμενο μήνα στην επιτροπή περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Ανταγωνισμός

«Ως έχει, δεν πιστεύουμε ότι το IMO NZF θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αποανθρακοποίηση της ναυτιλίας … ούτε θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού», δήλωσαν οι εταιρείες στην κοινή δήλωση προς το Reuters την Πέμπτη.

«Πιστεύουμε ότι απαιτούνται κρίσιμες τροποποιήσεις στο IMO NZF, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης μιας ρεαλιστικής πορείας … προτού εξεταστεί η υιοθέτησή του».Η κοινή δήλωση αναφέρει ότι είναι απαραίτητο οποιαδήποτε συμφωνία να αποφεύγει «υπερβολικά οικονομικά βάρη και πληθωριστικές πιέσεις στον τελικό καταναλωτή».

ΠΗΓΗ: ot.gr