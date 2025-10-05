Στον θάνατο του συνταγματολόγου Γιώργου Κασιμάτη αναφέρθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 2012-2015, Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Ο Γιώργος Κασιμάτης υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Ιστορίας του Συνταγματικού Δικαίου, της μεταπολιτευτικής κυρίως περιόδου παρότι ήταν ενεργός και πριν από το 1974. Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο κ. Βενιζέλος.

«Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»

Ακολούθως ο πρώην υπουργός πρόσθεσε πως «η ιδιότητα του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου την περίοδο 1981-1988 τον έφερε αντιμέτωπο με τις επιστημονικές και πολιτικές προκλήσεις των θεσμικών μεταρρυθμίσεων αλλά και των συγκρούσεων της δεκαετίας του 1980, από την αναθεώρηση του 1986 έως την περιδίνηση της περιόδου 1988-1990. Έδινε μάχες με πάθος και αναλάμβανε κόστος για τις απόψεις του, νομικές και πολιτικές. Τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια βρεθήκαμε να συμφωνούμε αλλά και να διαφωνούμε, ενίοτε έντονα».

Τέλος, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε πως «ήταν όμως πάντα ένας καθηγητής της παλιότερης γενιάς που σεβόταν τις προϋποθέσεις του επιστημονικού διαλόγου και της συνύπαρξης εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τώρα βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα. Τον αποχαιρετώ με τον σεβασμό που του αρμόζει».

Υπενθυμίζεται ότι ο γεννηθείς στις 9 Αυγούστου του 1932, Γιώργος Κασιμάτης, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Κυθήρων, με προβλήματα στο αναπνευστικό. Κατέληξε σε ηλικία 93 ετών.