Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η τουρκική προεδρίας σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, αλλά και η κατάσταση στη Γάζα.

Ο τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ηρεμία σε ολόκληρη την περιοχή, ιδίως στη Γάζα, και ότι χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον στόχο αυτό.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επεσήμανε ότι η Τουρκία έχει επιταχύνει τις διπλωματικές της επαφές για την ειρήνη, ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην παγκόσμια ειρηνευτική προοπτική και ότι ο τερματισμός των επιθέσεων του Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εδραίωση της