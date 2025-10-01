Την πόρτα της απόλυσης έδειξε το φιλοκυβερνητικό τουρκικό NTV στον ανταποκριτή της στην Ουάσινγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι. Αφορμή για αυτό αποτέλεσαν όσα είπε στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Μετά τη λήξη της συνάντησης Ερντογάν – Τραμπ, η ιδιωτική συνομιλία που είχε ο Γκιουνάι στον κήπο του Λευκού Οίκου με έναν Τούρκο συνάδελφό του καταγράφηκε από την κάμερα του Associated Press (AP) που μετέδιδε ζωντανά εκείνη την ώρα.

Σε εκείνη τη συζήτηση ο Γκιουνάι έλεγε ότι η συνάντηση δεν πήγε καλά για την Τουρκία και ανέφερε ότι, ως προϋπόθεση για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, τέθηκε η διακοπή αγοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, λέγοντας: «Η Τουρκία από αυτή τη συνάντηση δεν κέρδισε τίποτα».

Στη συνέχεια ο Γκιουνάι αναφέρθηκε στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι για το εγχώριας παραγωγής μαχητικό KAAN οι απαιτούμενοι κινητήρες θα εισαχθούν από τις ΗΠΑ και ότι αναμένεται έγκριση από το Κογκρέσο, λέγοντας: «Ποντάρουν στον Φιντάν… Του ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών, μα κανείς δεν το γνώριζε… Υπάρχει μια εσωτερική κόντρα μεταξύ του Μπιλάλ (Ερντογάν), του Χακάν Φιντάν και του γαμπρού (Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ)».

Μετά τη διάδοση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διοίκηση της NTV για να μην έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, αποφάσισε την απόλυση του Χουσεΐν Γκιουνάι.