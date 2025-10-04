Την καταδίκη της εκφράζει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία για τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων.»

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε βανδαλισμούς έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή, προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου μέλη του Ρουβίκωνα.

Όπως οι ίδιοι ανέφεραν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά, ήταν «παρέμβαση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, στη Λάρισα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας-πατέρα θύματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι. Άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι»