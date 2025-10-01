Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, γαλλικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίστηκαν την Τετάρτη στο κατάστρωμα ενός δεξαμενόπλοιου που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Το τάνκερ βρίσκεται σταθμευμένο στα ανοικτά της Γαλλίας και είναι ύποπτος για συμμετοχή σε πτήσεις με drones πάνω από τη Δανία τον περασμένο μήνα.

Μια πηγή της γαλλικής κυβέρνησης, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο AFP ότι το γαλλικό ναυτικό επιβιβάστηκε στο Boracay. Το πλοίο έχει σημαία Μπενίν και συμπεριλαμβάνεται στη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τάνκερ που ανήκει στον στόλο παλαιών πετρελαιοφόρων της Ρωσίας που παραβιάζουν τις κυρώσεις.

Η Γαλλία ερευνά το δεξαμενόπλοιο, που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοικτά του Saint-Nazaire στη δυτική Γαλλία, για «σοβαρά αδικήματα», δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Τετάρτη, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει τις αναφορές για σύνδεση με τις μυστηριώδεις πτήσεις με drones στη Δανία.

«Το πλήρωμα αυτό διέπραξε ορισμένα πολύ σοβαρά αδικήματα, τα οποία δικαιολογούν την τρέχουσα δικαστική διαδικασία», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Κατασκευασμένο το 2007 και γνωστό με διάφορα ονόματα, όπως Pushpa και Kiwala, το Boracay βρίσκεται αγκυροβολημένο στο Saint-Nazaire στη δυτική Γαλλία εδώ και αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The Maritime Executive, το σκάφος είναι ύποπτο για συμμετοχή σε μυστηριώδεις πτήσεις με drones που διακόψαν την εναέρια κυκλοφορία στη Δανία τον Σεπτέμβριο.

Η δημοσίευση ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο και άλλα πλοία θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί είτε ως πλατφόρμες εκτόξευσης είτε ως δόλωμα.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Μακρόν απάντησε ότι θα «παραμείνει πολύ προσεκτικός», καθώς δεν είναι δική του αρμοδιότητα να διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ του Boracay και των πτήσεων με drones.