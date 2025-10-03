Πυρκαγιά σημειώθηκε στο διυλιστήριο στο Ελ Σεγκούντο στο Λος Άντζελες, μετά από έκρηξη, το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας τεράστιες φλόγες που ήταν ορατές από μίλια μακριά.

Σε ειδοποίηση που εκδόθηκε στις 10:10 μ.μ., ο δήμος του Ελ Σεγκούντο ανακοίνωσε ότι ξέσπασε φωτιά στο διυλιστήριο της Chevron, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό ούτε διαταγές εκκένωσης.

Βίντεο από την ώρα της έκρηξης, γύρω στις 9:30 μ.μ., έδειξαν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να εκρήγνυται συνοδευόμενη από δυνατό, παρατεταμένο θόρυβο. Ωστόσο, μέσα στην επόμενη ώρα οι φλόγες μειώθηκαν αισθητά.

Woah, ALERT California fire cams picked up that explosion at the Chevron Refinery in El Segundo, not far from LAX. CBS News reporting the fire has not affected airport operations. pic.twitter.com/A9gamF5ial — Nic Merianos (@NickMerianos) October 3, 2025

Λίγο πριν τις 10:30 μ.μ., η επόπτρια της κομητείας Λος Άντζελες, Χόλι Μίτσελ, δήλωσε στο KCAL-TV ότι η φωτιά είχε σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί. Τόνισε ότι δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς και «κανένας λόγος ανησυχίας για την ευρύτερη περιοχή». Σημείωσε, επίσης, ότι οι αρχές θα παρακολουθούν τις συνθήκες της ατμόσφαιρας την Παρασκευή και συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν, αν είναι δυνατόν, σε εσωτερικούς χώρους.

Σύννεφα καπνού ήταν ορατά στο Ελ Σεγκούντο και τις γύρω περιοχές του South Bay, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν επί τόπου για την κατάσβεση της φωτιάς. Το διυλιστήριο διαθέτει δικό του πυροσβεστικό σώμα, ενώ στην επιχείρηση συνδρομή παρείχαν και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν στα σπίτια τους ενώ οι αρχές προχώρησαν σε εκτροπή της κυκλοφορίας.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ανέφερε ότι συνεργάζεται με τοπικές και πολιτειακές υπηρεσίες για την προστασία της κοινότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

The Governor has been briefed on the incident at Chevron’s El Segundo refinery in Los Angeles County. Our office is coordinating in real time with local and state agencies to protect the surrounding community and ensure public safety. — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 3, 2025

Οι πυρκαγιές σε διυλιστήρια αποτελούν γνώριμο φαινόμενο για το South Bay, το οποίο φιλοξενεί αρκετές μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου.