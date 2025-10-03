Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε η 17χρονη ομογενής Μαρία Νιώτη στη μικρή κοινότητα Κράνφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν stalker την παρέσυρε με το τζιπ του και την εγκατέλειψε αβοήθητη στον δρόμο. Μαζί με τη Μαρία ήταν και η φίλη της, που επίσης είναι νεκρή.

Η κηδεία της Μαρίας Νιώτη θα γίνει σήμερα Παρασκευή 3/10 στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Union του Νιού Τζέρσι.

Ο άνδρας που τις παρακολουθούσε από καιρό ήταν επίσης 17 χρονών. Η παράσυρση έγινε ενώ τα δύο κορίτσια κινούνταν με ηλεκτρικά ποδήλατα επί της Λεωφόρου Μπερνσάιντ, όπου το όριο ταχύτητας είναι 25 μίλια την ώρα. Ο 17χρονος, κάτοικος της πόλης Γκάργουντ, κατηγορείται πλέον για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού. Το όνομά του δεν έχει γίνει γνωστό καθώς είναι ανήλικος.

Οι οικογένειες των δύο θυμάτων δήλωσαν στο Fox 5 πως ο φερόμενος δράστης σχεδίαζε την επίθεση εδώ και μήνες, με στόχο ειδικά τη Μαρία Νιώτη την οποία και παρενοχλούσε για καιρό. Μάλιστα κατήγγειλαν ότι ο 17χρονος είναι συγγενής αστυνομικού διευθυντή γι’ αυτό και τον άφηναν ανενόχλητο να παρενοχλεί επί μήνες τη Μαρία. «Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν επρόκειτο για δυστύχημα με e-bike, ούτε για τροχαίο με εγκατάλειψη. Ήταν δολοφονία εκ προμελέτης», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ακούστε όσα είπε η μητέρα της Μαρίας:

Γιαγιά Μαρίας: Τη χτύπησε έξω από το σπίτι μου

Η γιαγιά της Μαρίας περιγράφει όσα έγιναν: πως είδε την εγγονή της να χάνει τη ζωή της έξω από το σπίτι της, με την 17χρονη να έχει παραμορφωθεί από το χτύπημα.

«Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιού μου, αυτό είναι, το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε, αλλά εκείνο ήτανε κομμάτια. Μαρία μου, υπομονή και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και ξεψύχησε το παιδί μας» είπε στο Live News.

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, Μπάμπη είναι η Μαρία. ‘’Όχι μαμά μου μη λες τέτοια πράγματα’’. Του λέω, τη γνώρισα, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του, του το έσπασε και του το έγδαρε» είπε.

«Δεν μπορώ όμως να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου, μπροστά μου σκότωσε το εγγόνι μου 17 χρονών. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι. Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία κι έναν γιο, δίδυμα ήταν αυτά τα παιδιά, δίδυμα. Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. Που είναι η αδελφή μου μου λέει γιαγιά, που είναι η αδελφή μου. Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε. Αφού δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει, μαμά, δεν θέλω να πάω να δω την αδελφή μου μέσα στο φέρετρο».