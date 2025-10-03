Η νέα περίοδος της γρίπης πλησιάζει γοργά στο βόρειο ημισφαίριο απειλώντας, όπως κάθε χρόνο, χιλιάδες άτομα και ιδιαιτέρως όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

Με γεύση… θυμαριού

Τι θα λέγατε όμως αν κάποια ημέρα τα ενοχλητικά ρινικά τεστ διάγνωσης του ιού της γρίπης αντικαθίσταντο από μια… τσίχλα; Αυτό υπόσχεται ένας νέος μοριακός αισθητήρας που παρουσιάζεται στο επιστημονικό περιοδικό «ACS Central Science» – ένας αισθητήρας που έχει σχεδιαστεί ώστε να εκλύει μια γεύση… θυμαριού όταν έλθει σε επαφή με τον ιό της γρίπης.

Ενσωμάτωση σε τσίχλες ή παστίλιες

Ο καθηγητής Φαρμακευτικής και Βιοφαρμακολογίας του Πανεπιστημίου του Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία Λόρεντς Μάινελ και οι συνεργάτες του που ανέπτυξαν τον νέο αισθητήρα ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να τον ενσωματώσουν σε τσίχλες ή παστίλιες προκειμένου να αυξήσουν την κατ’οίκον διάγνωση του ιού και να προλαμβάνουν την προσυμπτωματική μετάδοση της γρίπης.

Οι περιορισμοί των τεστ

Η παραμονή στο σπίτι αποτελεί «κλειδί» στην πρόληψη της εξάπλωσης μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως η γρίπη. Ωστόσο τα άτομα που μολύνονται με τον ιό της γρίπης είναι μεταδοτικά προτού εμφανίσουν συμπτώματα. Τα τεστ PCR που διεξάγονται μετά από λήψη ρινικού δείγματος είναι ακριβή ωστόσο συνδέονται με αρκετά υψηλό κόστος ενώ αργούν να δώσουν αποτελέσματα. Οσο για τα self-tests που γίνονται στο σπίτι (τα μάθαμε όλοι καλά κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19), αυτά είναι χαμηλού κόστους και βολικά, ωστόσο δεν μπορούν να «συλλάβουν» την προσυμπτωματική λοίμωξη.

Γλώσσα, ο πιο πρόσφορος ανιχνευτής

Ετσι, όπως γράφουν οι ερευνητές, σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν έναν ανιχνευτή που θα είναι εύκολος στη χρήση και διαθέσιμος στον καθένα παντού και πάντα. Και αυτός δεν είναι άλλος από την… ανθρώπινη γλώσσα.

Η ομάδα δημιούργησε λοιπόν έναν μοριακό αισθητήρα που εκλύει μια γεύση την οποία η ανθρώπινη γλώσσα μπορεί εύκολα να ανιχνεύσει – αυτή της θυμόλης που περιέχεται στο έλαιο του θυμαριού και της ρίγανης. Ο αισθητήρας βασίζεται σε ένα υπόστρωμα της γλυκοπρωτεΐνης νευραμινιδάσης του ιού της γρίπης (πρόκειται για αυτό το Ν που βλέπουμε στα στελέχη του ιού της γρίπης όπως για παράδειγμα το Η1Ν1).

Ο ιός της γρίπης χρησιμοποιεί τη νευραμινιδάση για να καταλύει συγκεκριμένους δεσμούς των κυττάρων του ξενιστή και να τα μολύνει.

Ετσι οι ερευνητές συνέθεσαν το υπόστρωμα της νευραμινιδάσης και προσέδεσαν σε αυτό ένα μόριο θυμόλης (ακριβώς επειδή η θυμόλη αφήνει μια ισχυρή γεύση στη γλώσσα). Θεωρητικώς όταν ο αισθητήρας βρεθεί στο στόμα κάποιου ατόμου που έχει μολυνθεί με τον ιό της γρίπης, ο ιός θα εκλύει τα μόρια της θυμόλης η γεύση των οποίων θα ανιχνεύεται από τη γλώσσα.

Οι ερευνητές δοκίμασαν μάλιστα τον μοριακό αισθητήρα τους στο εργαστήριο σε δείγματα ανθρώπινου σάλιου ατόμων που είχαν διαγνωστεί με γρίπη. Οπως προέκυψε, όταν ο αισθητήρας ερχόταν σε επαφή με τον ιό εξέλυε θυμόλη μέσα σε 30 λεπτά. Οταν σε ένα άλλο πείραμα ο αισθητήρας δοκιμάστηκε σε ανθρώπινα κύτταρα καθώς και σε κύτταρα ποντικού, δεν φάνηκε να επηρεάζει τη λειτουργία τους.

Κλινικές δοκιμές μέσα στην επόμενη διετία

Η ερευνητική ομάδα ελπίζει να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές του αισθητήρα της σε ανθρώπους μέσα στην επόμενη διετία – αναμένεται να τον δοκιμάσει τόσο σε προσυμπτωματικά άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό της γρίπης όσο και σε άτομα μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Γρήγορο διαγνωστικό εργαλείο

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μάινελ, αν ενσωματωθεί σε τσίχλες ή παστίλιες «ο αισθητήρας αυτός μπορεί να αποτελέσει ένα εύκολα προσβάσιμο γρήγορο διαγνωστικό εργαλείο πρώτης γραμμής για την προστασία ιδίως όσων βρίσκονται σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου».