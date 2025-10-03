«Ποιος ήμουν εγώ και ποια ήταν αυτή.

Η μοίρα όλων μας είναι να μην μας κατανοούν».

Την αριστουργηματική νουβέλα του Φιόντορ Ντοστογέφσκι «Η Ήμερη» (1876), σε μετάφραση του Λευτέρη Βογιατζή, θα παρουσιάσουν για έξι μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Σφενδόνη η Δανάη Καρούμπη και η Ανθή Κολέση. Μια ομάδα νέων ηθοποιών ζωντανεύει επί σκηνής το έργο του σπουδαίου ρώσου λογοτέχνη. Την πρωτότυπη μουσική της παράστασης υπογράφει ο The Boy.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ένας άνδρας σε απόγνωση επιχειρεί, μέσα από έναν καταιγιστικό μονόλογο σε πρώτο πρόσωπο, να ξετυλίξει το κουβάρι των αναμνήσεών του. Η γυναίκα του έχει μόλις θέσει τέλος στη ζωή της. Στο μυαλό του 40χρονου ήρωα οι σκέψεις εναλλάσσονται με πυρετώδη ρυθμό, ενώ ένα βασανιστικό ερώτημα τον στοιχειώνει: «Γιατί;».

Η λογική συγχέεται με το συναίσθημα και εκείνος πασχίζει να κατανοήσει τι δε λειτούργησε στο αρχικό σχέδιό του: παντρεύτηκε μια 16χρονη κοπέλα, απλή, ήρεμη και ευγενική, με σκοπό να τη μεταμορφώσει στην ιδανική σύζυγο, σύντροφο της ζωής του. Ωστόσο, σύντομα το σχέδιο καταρρέει και ο γάμος οδηγείται στη διάλυση. Όταν πλέον είναι αργά, ο άνδρας αναρωτιέται: «Δύο τη νύχτα. Τα μποτινάκια της εκεί, πλάι στο κρεβάτι, λες και την περιμένουν… Όχι, σοβαρά, αύριο όταν την πάρουν, τι θ’ απογίνω;».

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Με την παράστασή μας επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τα ερωτήματα που γεννά η αυτοκτονία αυτής της γυναίκας. Στόχος μας είναι να δοθεί χώρος στην ιστορία και τα γεγονότα να αναδυθούν χωρίς την απαίτηση μιας οριστικής εξήγησης ή απάντησης. Ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι άλλωστε γράφει ένα έργο για την αυτοκτονία – φαινόμενο συχνό και αυξανόμενο εκείνη την εποχή στη Ρωσία – όχι για να την ερμηνεύσει, αλλά για να την αγγίξει.

— Κλείσε το παράθυρο.

— Γιατί;

— Θα κρυώσεις. Μ’ αγαπάς;

— Τί είναι αυτή η σκέψη;

— Μόνο πέντε λεπτά.

— Δηλαδή ένα κουταλάκι του γλυκού;

— Κλείσε το παράθυρο. Πού ήμουν όλο το χειμώνα;

— Ήμουν μαζί με την ψυχή μου εγώ;

— Μα είμαστε κιόλας στα μισά του Απρίλη!

— Το ακούτε;

— Όχι, σοβαρά, κλείσε το παράθυρο. Μ’ αγαπάς;

— Να περιμένουμε να ξημερώσει η μέρα;»

Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση

Συντελεστές

Μετάφραση: Λευτέρης Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση

Βοηθοί Σκηνοθετών: Σίλια Μπισιώτη, Λαζάρια Φράγκου

Σκηνογράφος: Δάφνη Ηλιοπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Έλσα Σίσκου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: The Boy

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Κοστούμια: Ανθή Κολέση

Αφίσα: Ιωάννης Χαριτίδης

Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής: Εταιρεία Θεάτρου HËW

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν: Μάρω Γκόρτσου, Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση, Νικηφόρος Κουγιουμτζόγλου, Λεωνίδας Μπακάλης, Γιώργος Μπουφίδης

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη στήριξη και βοήθειά τους, την Εύη Σαουλίδου και την Ειρήνη Λεβίδη.

