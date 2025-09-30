Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη στο αυτόφωρο του γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κατηγορείται για τις μεγάλες φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, όταν το τζιπ που οδηγούσε έπεσε πάνω τους.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.

Όπως εξήγησε ο υποδιοικητής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις του Βασίλη Μπισμπίκη ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, ενώ συνοδεύεται και από αφαίρεση διπλώματος, καθώς πρόκειται για πλημμεληματική παράβαση που οδηγείται στο Αυτόφωρο.

Ο πρόεδρος των αστυνομικών Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόσθεσε ότι εάν ο ηθοποιός είχε εντοπιστεί να έχει καταναλώσει αλκοόλ μέχρι 0,60 ml στο αίμα, τότε η ποινή θα ήταν έως 6 μήνες φυλάκιση, ενώ για μεγαλύτερη συγκέντρωση η ποινή μπορεί να φτάσει έως και τα 5 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, νέο βίντεο-ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας το όχημα του Μπισμπίκη λίγα δευτερόλεπτα αφού χτύπησε σταθμευμένα ΙΧ σε δρόμο της Φιλοθέης.

Στα πλάνα διακρίνεται το θηριώδες αυτοκίνητο να κινείται με χαμηλή ταχύτητα, λίγο πριν ο γνωστός ηθοποιός το εγκαταλείψει.

Το τηλεφώνημα στο ΑΤ Φιλοθέης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, την Κυριακή μία γυναίκα επικοινώνησε με το Α.Τ. Φιλοθέης και ανέφερε ότι φίλος της τράκαρε σε στενό δρόμο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα, ενώ στη συνέχεια ζήτησε από τους αστυνομικούς οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.

Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να καλέσουν το 100 για την καταγραφή των ζημιών.

Κατά μαρτυρίες, ο ηθοποιός είχε βρεθεί λίγες ώρες νωρίτερα σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, όπου υπήρχε άφθονο αλκοόλ. Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είχε πιει, παρά τις δικές του διαβεβαιώσεις για το αντίθετο.

Η Αστυνομία εντόπισε τον οδηγό μιάμιση ημέρα μετά το περιστατικό, γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη διενέργεια αλκοτέστ. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ ο Μπισμπίκης προσήλθε στο τμήμα και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε δίωξη.