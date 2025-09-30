Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη στο Αυτόφωρο του γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κατηγορείται για τις μεγάλες φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, όταν το τζιπ που οδηγούσε έπεσε πάνω τους.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα»

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός.

Παρότι ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει πως άφησε τα στοιχεία του πάνω στα χτυπημένα οχήματα, οι κάτοικοι της περιοχής το διαψεύδουν.

Το τηλεφώνημα στο ΑΤ Φιλοθέης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, την Κυριακή μία γυναίκα επικοινώνησε με το Α.Τ. Φιλοθέης και ανέφερε ότι φίλος της τράκαρε σε στενό δρόμο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα, ενώ στη συνέχεια ζήτησε από τους αστυνομικούς οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.

Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να καλέσουν το 100 για την καταγραφή των ζημιών.

Κατά μαρτυρίες, ο ηθοποιός είχε βρεθεί λίγες ώρες νωρίτερα σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, όπου υπήρχε άφθονο αλκοόλ. Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είχε πιει, παρά τις δικές του διαβεβαιώσεις για το αντίθετο.

Η Αστυνομία εντόπισε τον οδηγό μιάμιση ημέρα μετά το περιστατικό, γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη διενέργεια αλκοτέστ. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ ο Μπισμπίκης προσήλθε στο τμήμα και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε δίωξη.

Σύμφωνα με τον υποδιευθυντή της τροχαίας Αττικής «ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης θα πληρώσει 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα»