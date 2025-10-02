Μέχρι και αύριο Παρασκευή (3/10) αναμένεται να διαρκέσει η πρώτη οκτωβριάτικη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις. Νωρίτερα την Πέμπτη, συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα φαινόμενα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, από το βράδυ, οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή, θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κ.λπ., προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειές τους.

Η Επιτροπή, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο, εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία.