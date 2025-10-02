Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής, την ώρα που συζητείτο το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση 4ης Belhara και την αναβάθμιση των άλλων τριών, πραγματοποίησαν βουλευτές της Αντιπολίτευσης, ζητώντας άμεση ενημέρωση για την αποστολή στη Γάζα με το πλοίο «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις καθώς και την ασφαλή επιστροφή των μελών της.

Υπενθυμίζεται ότι στην ελληνική αποστολή συμμετέχει και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Χαρίτσης: Μέλος της Βουλής έχει απαχθεί, αγνοείται η τύχη της

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, από το βήμα της Βουλής είπε ότι «έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, έχουν απαχθεί, δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Στο «Οξυγόνο» συμμετείχε και η γραμματέας της Κοινοβουλευτική μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Έχει απαχθεί και αγνοείται η τύχη της».

«Έχει να πει κάτι η ελληνική κυβέρνηση για την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ; Μέλος της Βουλής έχει απαχθεί. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταδικάσετε;», διερωτήθηκε ο κ. Χαρίτσης, «απαιτώντας» η κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα, καθώς και η άμεση επιστροφή όλων των Ελλήνων.

Σύσσωμη η Αντιπολίτευση καταδίκασε το ρεσάλτο του Ισραήλ στο «Οξυγόνο»

«Πρέπει να μάθουμε το συντομότερο που είναι οι 27 συμπατριώτες μας, ανάμεσά τους μια συνάδελφός μας βουλευτίνα», τόνισε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας για προφανή ευθύνη της κυβέρνησης να ενημερώσει για το τι συμβαίνει στο πλήρωμα.

Για «κυνική» αναχαίτιση πολιτών που προσπαθούν απλώς να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. «Ήρθε η ώρα κύριε Δένδια να αφήσουμε την πολιτική των ίσων αποστάσεων», πρόσθεσε.

«Καταγγέλλουμε το ρεσάλτο στο στολίσκο αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων στην ελληνική αποστολή. Πρόκειται για μια πειρατική επίθεση του κράτους δολοφόνου. Η κυβέρνηση να πάρει θέση, να απαιτήσει απελευθέρωση του πληρώματος και να παραδοθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.

Η πρωτοβουλία του Νικήτα Κακλαμάνη

Με πρωτοβουλία του Νικήτα Κακλαμάνη, ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου της Βουλής επικοινώνησε με αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ ώστε να ενημερωθεί για την ελληνική αποστολή του «Οξυγόνο», στην οποία συμμετέχει μέλος του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές, το πλοίο κατευθύνεται σε λιμάνι στα νότια του Ισραήλ. Ο πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, πήρε εντολή μόλις φτάσει το καραβάκι να μεταβεί στο λιμάνι και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων πίσω στη χώρα μας. Ωστόσο, η επιστροφή δεν θα συμβεί σήμερα, λόγω της μεγάλης θρησκευτικής εορτής των Εβραίων, του Γιόμ – Κιπούρ, ημέρα του Εξιλασμού, σκέψης, προσευχής και νηστείας.