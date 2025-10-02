Πλήθος κόσμου φιλοξένησε το Καλλιμάρμαρο, σε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της χρονιάς, με το κοινό να έχει καταφτάσει από νωρίς για να απολαύσει τον μοναδικό Ρόμπι Γουίλιαμς.

Ο Βρετανός σταρ που πρόσφατα αποκάλυψε ότι πάσχει από σύνδρομο Tourette, επέστρεψε στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια και παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και κέφι, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή θέση που έχει στη διεθνή ποπ σκηνή. Με θερμή υποδοχή από το κοινό, ο Γουίλιαμς ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:30, καταφέρνοντας από την αρχή να μετατρέψει τη συναυλία σε ένα μεγάλο πάρτι.



Από τις 19:00 το απόγευμα, δύο ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς, οι ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο ήταν γεμάτες, κάτι που αποκαλύπτει το πόσο πολύ ανυπομονούσε το κοινό για να απολάυσει από κοντά τον Βρετανό σούπερ σταρ.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί στο κοινό του, παρά την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας, ξετρελαίνοντας τους θαυμαστές του.







