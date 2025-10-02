Λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και η βροχή στην Αθήνα έχει προκαλέσει ανησυχία σε όσους έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια.

Ο καιρός προβληματίζει δεκάδες χιλιάδες φανς που περιμένουν με αγωνία την εμφάνιση του Άγγλου ποπ σταρ.

Ωστόσο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του ενημέρωσε το κοινό σχετικά με την πρόβλεψη του καιρού την ώρα της συναυλίας και έφερε μερική αισιοδοξία.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Επειδή με ρωτάτε από χτες…

»Γλιτώνει την καταιγίδα η συναυλία σήμερα το βράδυ, όχι όμως τις βροχές!

Μέχρι τις 5 μμ περιμένουμε καταιγίδα στο Καλλιμάρμαρο και στη συνέχεια συννεφιά και ψιλόβροχο κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία 19-20 βαθμούς χωρίς αέρα!».

Υπενθυμίζεται ότι οι πόρτες του Καλλιμάρμαρου ανοίγουν στις 18:30, με τη συναυλία του κορυφαίου βρετανού ποπ σταρ να ξεκινά στις 20:45, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.