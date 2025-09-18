Ο τραγουδιστής Εντ Σίραν (Ed Sheeran) αποκάλυψε ότι κάποτε του προσφέρθηκε η ευκαιρία να δώσει την «πρώτη του συναυλία στο διάστημα». Ο ίδιος απάντησε σε ερώτηση του Σκοτ Μιλς στην πρωινή του εκπομπή στο BBC Radio 2 με αφορμή τη δήλωση της Μαράια Κάρεϊ, ότι δεν θα ήθελε να ταξιδέψει στο διάστημα.

Ο Εντ Σίραν είπε: «Μου έγινε πρόταση να πάω στο διάστημα πριν από λίγο καιρό, το ξέρετε; Και με τρομάζει. Θέλω να πάω στο διάστημα, όταν θα είναι σαν να πετάς στη Γαλλία και 40.000 άνθρωποι το έχουν κάνει. Και μπορείς απλώς να το κλείσεις online».

«Δεν θέλω να γίνω πειραματόζωο για αυτό, γιατί εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο», επισήμανε. Παράλληλα, συμπλήρωσε πως «υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει ποτέ στη Γροιλανδία, θα ήθελα πολύ να πάω στη Γροιλανδία. Υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη, στα οποία θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να πάω, παρά στο διάστημα» σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Έγινε αναφορά σε μια συναυλία εκεί, μια πρώτη συναυλία στο διάστημα. Είμαι σίγουρος, ότι πολλοί άνθρωποι έλαβαν αυτό το email, αλλά, ναι, με τρομοκρατεί» είπε ο Εντ Σίραν (Ed Sheeran).

«Δεν θα το κάνω. Έχω παιδιά, δεν πρόκειται να το ρισκάρω αυτό για ένα Ρεκόρ Γκίνες, κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να ρισκάρω τα παιδιά μου, να μην έχουν πατέρα» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ed Sheeran κυκλοφόρησε πρόσφατα το τελευταίο του άλμπουμ Play.