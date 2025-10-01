Η κακοκαιρία που περίμεναν οι μετεωρολόγοι άρχισε να «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για τον καιρό θα υπάρξουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Οι βροχές ενδέχεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν πάνω από τα 1.300-1.800 μέτρα.

Πότε θα βρέξει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες αλλά και παύση των φαινομένων. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες.

Βροχές αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες που θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς στον Θερμαϊκό.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ την Πέμπτη μέχρι το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες. Η κακοκαιρία αναμένεται από το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή μέχρι το απόγευμα αναμένεται να έχουμε έντονα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας ανά ώρα