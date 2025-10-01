Ημέρα 24ωρης πανελλαδικής απεργίας η 1η Οκτωβρίου στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και εκτός από τις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα (ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ–ΕΚΑ στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ και ΠΑΜΕ 10:30πμ, στα Προπύλαια) θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο συγκεντρώσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στον Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10πμ στην πλατεία δημοτικού θεάτρου και επισημαίνει πως: «Την 1η Οκτώβρη, κανένας για δουλειά – δεν είμαστε μηχανές είμαστε άνθρωποι και διεκδικούμε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο».

Στην πλατεία Ελευθερίας στο Κορωπί στις 10:30 το πρωί, θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής και των Συνδικάτων της περιοχής.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η στόχευση αυτού του νομοσχεδίου είναι ξεκάθαρη: περισσότερες ώρες δουλειάς, χειρότερα αμειβόμενες, με ωράριο εργασίας ευέλικτο στα μέτρα που καθορίζουν τα business plans της μεγαλοεργοδοσίας. Στο βωμό των κερδών θυσιάζεται ακόμα και η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αφού αντικειμενικά οι 13 και 14 ώρες δουλειάς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εργατικά ατυχήματα, για εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς κάθε χρόνο. Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, δεν αρκούνται σε ένα πιάτο φαΐ όπως αρκούν τα καύσιμα στα αυτοκίνητα ή η ενέργεια στις μηχανές για να δουλεύουν ασταμάτητα. Δικαίωμα τους είναι να έχουν ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο, για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Να περνούν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους, να μοιράζονται τις χαρές και τις αγωνίες τους, να πηγαίνουν διακοπές με την οικογένεια τους».

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ότι θα δώσει το παρόν στην απεργία την 1 Οκτώβρη 2025 στην συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.

Σε άλλες περιοχές κοντά στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στη Θήβα από το Εργατικό Κέντρο Θήβας στις 10.30πμ στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ στην Εύβοια, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, καλεί σε απεργιακές συγκεντρώσεις στη Χαλκίδα: 10.30 π.μ. – πλατεία Δικαστηρίων, στο Αλιβέρι: 10 π.μ. – πεζόδρομος, στο Μαντούδι: 10.30 π.μ. – πλατεία και στην Ιστιαία: 11 π.μ. – πλατεία.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Το Μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το Τραμ θα κινηθούν μεταξύ 9.00-17.00.

Τα λεωφορεία θα κινηθούν μεταξύ 9.00-21.00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (5.00) έως τις 9.00 το πρωί και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας (00.00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10.00 ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν έως και πριν τις 20.00.

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ενωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.

Ταξί και άλλα μέσα

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην απεργία.

Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά οι πτήσεις

Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία είχε αποφασίσει να συμμετάσχει και η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η απεργία τους κρίθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και οι πτήσεις θα γίνουν κανονικά.

ΟΑΣΘ

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Σχολεία

Το πώς θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία εξαρτάται από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Αν η συμμετοχή είναι μαζική ενδέχεται κάποιες σχολικές μονάδες να μείνουν κλειστές.

Τι ισχύει για τη Θεσσαλονίκη

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρου Θεσσαλονίκης καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του νομού Θεσσαλονίκης, τους ανέργους, τους φοιτητές, τους νέους και τις νέες να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου 2025, στη συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο του ΕΚΘ στις 10:30 το πρωί και στην πορεία που θα ακολουθήσει στους δρόμους της πόλης.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία θα συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ. Αυτό σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα θα μείνει χωρίς αστικά λεωφορεία, με τα δρομολόγια να είναι περιορισμένα και με προσωπικό ασφαλείας. Ωστόσο, κανονικά θα εργαστεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).