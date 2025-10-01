Μπορεί η Ελλάδα να πρωτοπορήσει στη Βιοτεχνολογία; – Το πεδίο που μετουσιώνει σε προϊόντα – όπως φάρμακα – τα ευρήματα της βιολογίας και οι προϋποθέσεις ύπαρξής του.

Η Ιωάννα Σουφλέρη, αρχισυντάκτρια του BHMAScience, έλαβε μέρος στις εργασίες του συνεδρίου Bio3 Forum και με την βοήθεια επιφανών συμμετεχόντων σε αυτό, μεταφέρει τις ελπίδες και τους προβληματισμούς για ένα πεδίο που θα μπορούσε να στηρίξει την οικονομία μας.

Θα ακούσετε:

Τι είναι η Βιοτεχνολογία

Γιατί συντροφεύει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα

Πως, που και πότε αναπτύχθηκε η σύγχρονη Βιοτεχνολογία

Τι λένε οι ειδήμονες, επιστήμονες αλλά και επενδυτές, για τις ελληνικές δυνατότητες

