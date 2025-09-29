Η μεγάλη ώρα για την εκκίνηση της Euroleague έφτασε και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κάνουν αύριο (30/9) το πρώτο τους βήμα στη σεζόν 2025/26, μπαίνοντας στη μάχη της κορυφαίας διοργάνωσης με δύο δυνατές αναμετρήσεις.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν ξεκινούν στο ΟΑΚΑ, φιλοξενώντας την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15), σε ένα παιχνίδι που θα έχει θερμή ατμόσφαιρα και μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους των «πράσινων».

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στη Βιτόρια κόντρα στην πάντα υπολογίσιμη Μπασκόνια (30/9, 21:30).

Οι διαιτητές των αναμετρήσεων της πρεμιέρας στη Euroleague

Η Euroleague γνωστοποίησε τις τριπλέτες που θα διευθύνουν τα αυριανά (30/9) ματς των δύο ελληνικών εκπροσώπων στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου (21:15), πρώτος διαιτητής θα είναι ο Ιλία Μπελόσεβιτς, έχοντας στο πλευρό του τον Ούρος Νίκολιτς και τον Μαξίμ Μπουμπέρ.

Λίγο αργότερα, στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί απέναντι στην Μπασκόνια (21:30) υπό τη διαιτητική τριάδα των Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μίλαν Νέντοβιτς και Μάρτσιν Κοβάλσκι.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 30/9

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2

Τετάρτη 1/10