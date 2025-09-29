Μεγάλη δημοσκόπηση πραγματοποίησε η Alco και το πρώτο μέρος της παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Σε αυτήν αποτυπώνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες ερωτήσεις οι απαντήσεις των πολιτών είναι συντριπτικά κατά της Νέα Δημοκρατίας. Οι πολίτες μεταξύ άλλων της καταλογίσουν συγκάλυψη, διαφθορά και αναποτελεσματικότητα.

Συγκεκριμένα, το 69% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι το έργο της Κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα, ενώ αντίθετη οπτική έχει το 23%. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά σε άλλες κατηγορίες.

Η «συγκάλυψη» ταιριάζει περισσότερο στην κυβέρνηση σε σχέση με τη «διαφάνεια» σύμφωνα με το 74% των ερωτηθέντων, ενώ το 70% υποστηρίζει ότι η «διαφθορά» εκφράζει το κυβερνητικό έργο.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό και η εξωτερική πολιτική

Ανάλογα είναι τα ποσοστά δυσαρέσκειας και σε άλλους τομείς. Το 71% δηλώνει ανικανοποίητο από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και 62% ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία θεωρεί πως ούτε με την εμπλοκή της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η προοπτική για Τσίπρα και η δεξαμενή ψηφοφόρων

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει κόμμα. Η πλειοψηφία (42%) τόνισε ότι το βλέπει αρνητικά, το 37% δήλωσε ότι του είναι αδιάφορο, ενώ το 19% το βλέπει θετικά.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πολιτικός προσδιορισμός όσων βλέπουν θετικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που δείχνει και την πιθανή δεξαμενή ψηφοφόρων του πρώην πρωθυπουργού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων βλέπουν θετικά την επιστροφή είναι στο Κίνημα Δημοκρατίας (78%), ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ (54%) και η Πλεύση Ελευθερίας (50%).

Το προβάδισμα της ΝΔ και οι αναποφάσιστοι της κεντροδεξιάς

Παρά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της με 24% στην πρόθεση ψήφου. Το ΠαΣοΚ ακολουθεί με 11,5% και τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 9,3%. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεύτερο κόμμα ουσιαστικά είναι οι αναποφάσιστοι.

Κι εδώ έρχεται το αποτέλεσμα μιας ερώτησης με μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι δήλωσαν αναποφάσιστοι κλήθηκαν να απαντήσουν πώς αυτοπροσδιορίζονται και η πλειοψηφία τους δήλωσε ότι ανήκει στην κεντροδεξιά (28%). Δεύτερο είναι οι κεντρώοι (21%) και τρίτοι εκείνοι που δεν ανήκουν κάπου ιδεολογικά.