Η δημοτικότητα του προέδχρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μειώθηκε ελαφρώς τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την υγεία της οικονομίας των ΗΠΑ και την ικανότητα του Ρεπουμπλικάνου να περιορίσει την αύξηση των τιμών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 41% ​​των ερωτηθέντων ενέκρινε την απόδοση του Τραμπ ως προέδρου, από 42% σε δημοσκόπηση που διεξήχθη στις 5-9 Σεπτεμβρίου.

Περίπου το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εθνική οικονομία βρίσκεται σε λάθος δρόμο, από 53% σε δημοσκόπηση του Αυγούστου και 52% τον Ιούλιο.

Η αμερικανική οικονομία «καίει» τον Τραμπ

Μόνο το 35% των ερωτηθέντων ενέκρινε τη διαχείριση της οικονομίας από τον Τραμπ και το 28% ενέκρινε τους χειρισμούς του για το κόστος ζωής, με και τις δύο μετρήσεις να είναι ελαφρώς χαμηλότερες από ό,τι σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο φέτος, αφού υποσχέθηκε στην προεκλογική του εκστρατεία πέρυσι να διορθώσει την οικονομία.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε απότομα τον Αύγουστο, όταν το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε σχεδόν τετραετές υψηλό στο 4,3%, ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε επίσης τον περασμένο μήνα.

Οι ανησυχίες του κοινού για την οικονομία ήταν μεγαλύτερες στις αρχές του έτους, όταν ο Τραμπ απειλούσε να επιβάλει επιθετικά δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, προκαλώντας απότομες μειώσεις στις χρηματιστηριακές αξίες.

Μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της ρητορικής του στον υποτιθέμενο κίνδυνο που θέτουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι για το έθνος, λέγοντας σε μια τελετή μνήμης στο Κερκ την Κυριακή ότι «η βία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την αριστερά».

Πολιτικός εξτρεμισμός και όχι οικονομία το βασικό θέμα

Οι δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos φέτος έχουν δείξει επίμονα ότι οι Αμερικανοί θεωρούν τον πολιτικό εξτρεμισμό ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Περίπου το 28% των ερωτηθέντων στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση τον επέλεξε ως το κορυφαίο ζήτημα, σε σύγκριση με το 16% που επέλεξε την οικονομία.

Όταν ρωτήθηκαν ποιο κόμμα είχε καλύτερο σχέδιο για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, οι ερωτηθέντες στην δημοσκόπηση χωρίστηκαν σχεδόν ισόποσα, με το 30% να επιλέγει τους Ρεπουμπλικάνους, το 26% να λέει ότι οι Δημοκρατικοί ήταν καλύτεροι και οι υπόλοιποι να λένε είτε ότι κανένα από τα δύο δεν ήταν καλύτερο είτε ότι δεν ήταν σίγουροι.

Ενώ η οικονομία έχει επηρεάσει τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ, οι ερωτηθέντες στις δημοσκοπήσεις επέλεξαν συχνότερα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έναντι του Δημοκρατικού Κόμματος – 34% έναντι 24% – για τη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ εξακολουθεί να ενισχύεται από τη σχετική δημοτικότητα των πολιτικών του για τη μετανάστευση, οι οποίες περιλαμβάνουν μαζικές συλλήψεις ατόμων που είναι ύποπτα ότι δεν βρίσκονται νόμιμα στη χώρα.

Περίπου το 42% των ερωτηθέντων στην έρευνα έδωσε στον Τραμπ θετική ψήφο για τη μετανάστευση, ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο από νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ήταν η υψηλότερη βαθμολογία του Τραμπ σε οποιοδήποτε μεμονωμένο ζήτημα στη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Η δημοσκόπηση σε 1.019 άτομα διεξήχθη διαδικτυακά και σε εθνικό επίπεδο. Είχε περιθώριο σφάλματος 3 ποσοστιαίων μονάδων.