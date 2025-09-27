Στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών νοσηλεύεται ο Δημήτρης Οικονομόπουλος ο οποίος συμμετείχε σε απεργία πείνας τις τελευταίες επτά ημέρες, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που επίσης κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.
Ο Δημήτης Οικονομόπουλος Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (26/09). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνταξιούχος τραπεζικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον μετέφερε για νοσηλεία.
Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη, ωστόσο συνεχίζεται η παρακολούθησή του από το ιατρικό προσωπικό.
Είχαμε ένα λιποθυμικό επεισόδιο έξω από την Βουλή. Μετά από 10 μέρες που κάνει απεργία πείνας, λποθύμησε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος που συντροφεύει τον Πάνο Ρούτσι στον αγώνα του. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. pic.twitter.com/IR7PzgLxy0
