Στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών νοσηλεύεται ο Δημήτρης Οικονομόπουλος ο οποίος συμμετείχε σε απεργία πείνας τις τελευταίες επτά ημέρες, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που επίσης κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Ο Δημήτης Οικονομόπουλος Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (26/09). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνταξιούχος τραπεζικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον μετέφερε για νοσηλεία.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη, ωστόσο συνεχίζεται η παρακολούθησή του από το ιατρικό προσωπικό.