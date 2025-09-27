Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεταμόρφωση. Την ώρα που περισσότεροι από 5000 άνθρωποι διασκέδαζαν αμέριμνοι, για ασήμαντη αφορμή, δύο παρέες ατόμων με καταγωγή από την Αλβανία, λογομάχησαν με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ορίων.

«Γιατί με κοιτάς έτσι;», φέρεται να είπε ένας, με τον άλλο να απαντά: «Εσύ με κοιτάς. Φύγε να περάσω». Ένας 25χρονος προσπάθησε να τους χωρίσει και δέχθηκε πισώπλατα μαχαιριά.

«Πήγα εκείνη την ώρα να ενημερώσω τον παρκαδόρο σεκιουριτά. Δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό το πράγμα γιατί εκείνη την ώρα μπήκα από τα δεξιά μου μπήκαν από τα αριστερά μου. Με έβαλαν στη μέση. Τους λέω: «παιδιά εδώ δεν ήρθαν ούτε να τσακωθούμε. Ήρθαμε να γλεντήσουμε. Και μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω. Από κει και πέρα μαύρα όλα».

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν περισσότερα από 20 άτομα. Δύο από τους τραυματίες πήγαν μόνοι τους στο ΚΑΤ, ενώ αμέσως στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

«Ξαφνικά έφευγαν διάφοροι δεξιά και αριστερά. Πήραν ένα μαύρο αυτοκίνητο και έφυγαν κάποιοι από αυτούς. Για καλή τους τύχη ήταν ένας εξαιρετικός γιατρός από τη Μεταμόρφωση, ο οποίος έτρεξε ο άνθρωπος και έδωσε τις πρώτες βοήθειες».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την άγρια συμπλοκή στη γιορτή τσικουδιάς, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα ηλικίας 24 ετών από την Αλβανία, που νοσηλεύονται φρουρούμενα στο ΚΑΤ, ενώ ο 25χρονος Κρητικός μετά τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε στο σπίτι του.

Συμπλοκή και έξω από το ΚΑΤ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, όλα ξεκίνησαν για μία ασήμαντη αφορμή και παρατήρηση, όταν ένας από τους εμπλεκόμενους είπε στον άλλον «τι κοιτάς;».

Παράλληλα, οι «Εξελίξεις Τώρα» αποκάλυψαν πώς μετά τη συμπλοκή, και αφού οι τραυματίες βρίσκονταν στο νοσοκομείο, ομάδα 20 ατόμων βρέθηκε έξω από το ΚΑΤ και πιάστηκαν εκ νέου στα χέρια.