Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη τον ελληνικό αθλητισμό, ο Θανάσης Καπνίδης, που σημάδεψε την πορεία της ενόργανης γυμναστικής ως προπονητής και όχι μόνο, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο γιος του, ανακοινώνοντας πως η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, εντός των κοιμητηρίων Ευόσμου.

Οι μεγάλοι σταθμοί

Με την καθοδήγησή του Θανάση Καπνίδη, ο Ιωάννης Μελισσανίδης κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια για την Ελλάδα σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κορυφώνοντας την πορεία του με το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996. Στάθηκε επίσης δίπλα στα πρώτα βήματα του Δημοσθένη Ταμπάκου, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ακόμα ενός κορυφαίου αθλητή και Ολυμπιονίκη, ο οποίος τον αποχαιρετά με μία συγκινητική, μακροσκελή ανάρτηση.

Ο Θανάσης Καπνίδης δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για τις πρώτες μεγάλες διεθνείς επιτυχίες της ελληνικής γυμναστικής. Και ως επίτιμος πρόεδρος της γυμναστικής ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), στη δημιουργία της οποίας πρωτοστάτησε, τη δεκαετία του ’90, είχε καθοριστική συμβολή στην εκτόξευση του αθλήματος στην παγκόσμια ελίτ, ενώ στάθηκε στο πλευρό του Θανάση Βασιλειάδη στην προσπάθεια ανανέωσης της Ομοσπονδίας, το 2007.

Στη διάρκεια της πορείας του υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006-2007), αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. μέχρι το 2012, φτάνοντας μάλιστα στη θέση του Α’ αντιπροέδρου.

Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της νέας γενιάς γυμναστών.

Οι κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις του Θανάση Καπνίδη