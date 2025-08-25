Θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου σκόρπισε ο θάνατος του ο Κριστιάν Ρικάντο Ντα Κόστα. Ο 42χρονος Βραζιλιάνος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «santonews.com», πέθανε το Σάββατο (23/8) στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην άσος αντιμετώπισε πρόβλημα και είχε εισαχθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο του νησιού. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο 42χρονος πριν τη διακομιδή υπέστη έντονο επεισόδιο και παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών να τον επαναφέρουν κατέληξε.

Στην Ελλάδα ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα είχε φορέσει τις φανέλες τριών ομάδων, του Άρη, του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου στη Β’ Εθνική. Όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του στα γήπεδα, παρέμεινε στη χώρα μας, αφού παντρεύτηκε Ελληνίδα και απέκτησαν μία κόρη. Ο Ντα Κόστα έμενε με την οικογένειά του στη Γλυφάδα.