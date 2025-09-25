Με το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί, αυτή την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 η μαθητική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ του Άργους».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Άργους γράφουν για τα θέματα που απασχολούν την μαθητική τους κοινότητα, την ιστορία εμβληματικών κτιρίων της πόλης τους και συνομιλούν με σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από το Άργος.

Στις σελίδες της μαθητικής εφημερίδας θα διαβάσουμε :

Πανελλαδικές Εξετάσεις : Το μέλλον της δημιουργικότητας και οι συμπληγάδες των εξετάσεων.

Το μέλλον της δημιουργικότητας και οι συμπληγάδες των εξετάσεων. Συνέντευξη: Νικόλας Πρεβελάκης . «Με τον Σωκράτη ή τον Κάντ;» Τι λέει ο κάτοχος του πρώτου διδακτορικού διπλώματος στην Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

. «Με τον Σωκράτη ή τον Κάντ;» Τι λέει ο κάτοχος του πρώτου διδακτορικού διπλώματος στην Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία Ιστορία : Η οικία του Σπυρίδωνα Τρικούπη, το γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια και τα κτήρια με τεράστια ιστορική αξία που έχουν αφεθεί στη φθορά.

Η οικία του Σπυρίδωνα Τρικούπη, το γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια και τα κτήρια με τεράστια ιστορική αξία που έχουν αφεθεί στη φθορά. Έρευνα: Τι γίνεται με τον αγροτικό τομέα της χώρας; Ριζικός μετασχηματισμός, βιοτεχνολογία και λειψυδρία

Τι γίνεται με τον αγροτικό τομέα της χώρας; Ριζικός μετασχηματισμός, βιοτεχνολογία και λειψυδρία Τέχνη: Η γλύπτρια και εικαστικός Αργυρώ Καρύμπακα μιλάει για την αγάπη της για την τέχνη και τους ανθρώπους που την επηρέασαν.

Το έργο του εικαστικού Βασίλη Πέρρου «Φλούδες αναμνήσεις» κοσμεί το εξώφυλλο της Μαθητικής Εφημερίδας.

Οι Μαθητικές Εφημερίδες που έχουν κυκλοφορήσει ως ένθετα με το BHMA είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή στην ομώνυμη ενότητα του ψηφιακού «ΒΗΜΑΤΟΣ».

