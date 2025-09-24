Το Κρεμλίνο απέρριψε την Τετάρτη τα κεντρικά επιχειρήματα για τη ρητορική στροφή 180 μοιρών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς Ρώσοι εθνικιστές και πολιτικοί παράγοντες αντέδρασαν με ένα μείγμα ανυπακοής και χλευασμού.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα πρέπει να ανακτήσει όλα τα εδάφη της που ελέγχονται από τη Ρωσία και ότι το Κίεβο θα πρέπει να δράσει τώρα, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει «μεγάλα» οικονομικά προβλήματα, σε μια ξαφνική και εντυπωσιακή ρητορική μετατόπιση υπέρ της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο αντέτεινε ότι η ρωσική οικονομία ήταν σταθερή, παρά τα προβλήματα σε ορισμένους τομείς που προκλήθηκαν από τις κυρώσεις, και ότι η αργή προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία ήταν μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής και όχι ένδειξη αδυναμίας.

Αρκούδα είμαστε όχι τίγρη, λέει το Κρεμλίνο

«Η Ρωσία δεν είναι τίγρη, συνδέεται περισσότερο με αρκούδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RBC, αφού ο Τραμπ αποκάλεσε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη».

«Χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν», ανέφερε για να γίνει πιο συγκεκριμένος. Η γενική εικόνα από τις αντιδράσεις στην Ρωσία είναι πως η «στροφή Τραμπ» αποτελεί ένδειξη ότι νίπτει τας χείρας του για τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τις ανεπιτυχείς και μη ρεαλιστικές προσπάθειές του να μεσολαβήσει για μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία.

«Ναι, ο Τραμπ ξαφνικά μίλησε στον κόσμο για την αγάπη του για την Ουκρανία. Ήλπιζε ότι θα «ανακτούσε τα εδάφη που είχε το 1991 και, ποιος ξέρει, ίσως να πήγαινε ακόμη παραπέρα», δήλωσε ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, ένας υπερεθνικιστής μεγιστάνας και πολιτικός influencer.

«Αλλά το κύριο σημείο… είναι ότι οι ΗΠΑ νίπτουν τας χείρας τους για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει για τα πάντα. Για να το θέσω ακόμα πιο απλά: Ο Τραμπ έστειλε την Ουκρανία να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας στο πλευρό της Ευρώπης, ενώ αγοράζει όπλα από τις ΗΠΑ».

Πεσκόφ: Σήμερα στον ΟΗΕ ο Λαβρόφ, δεν υπάρχει πρόβλημα μακροοικονομικής σταθερότητας

Ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αναγνώρισε την αλλαγή στη ρητορική του Τραμπ υπέρ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο ο Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη, αλλά δήλωσε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αργότερα την Τετάρτη και θα παρουσιάσει τη στάση της Ρωσίας.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά στη μακροοικονομική σταθερότητα και απέρριψε την κριτική του Τραμπ για τον ρωσικό στρατό, ότι η Μόσχα πολεμάει «άσκοπα» στην Ουκρανία.

Οι σταδιακές προελάσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν αποτέλεσμα αυτού που χαρακτήρισε μια καλά μελετημένη στρατηγική.

«Προχωράμε πολύ προσεκτικά για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες και να μην σπαταλήσουμε το επιθετικό μας δυναμικό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Χλεύη για Τραμπ

Ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, γερουσιαστής που έχει πολεμήσει στην Ουκρανία, δήλωσε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να προκαλέσει προβλήματα.

«Η ρητορική του είναι τόσο αναξιοπρεπής που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον σαν αυτόν να εξακολουθεί να κατέχει το αξίωμα του προέδρου μιας μεγάλης δύναμης», έγραψε ο Ρογκόζιν στο Telegram.

Η Μαργαρίτα Σιμονιάν, ένα από τα κορυφαία στελέχη των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Ρωσίας, παρομοίασε τον Τραμπ με έναν αναγνώστη ταρώ που υπόσχεται στον πελάτη του – την Ουκρανία – το αδύνατο όσον αφορά σε όσα είπε για την ικανότητα του Κιέβου να ανακτήσει εδάφη.