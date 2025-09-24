Αναβλήθηκε, για δεύτερη φορά, για λόγους υγείας, η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, ο οποίος κατηγορείται ότι πήρε «φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Συγγενής του γιατρού προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται από τις 20 Σεπτεμβρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημοσίου νοσοκομείου με καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα η δίκη ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου να αναβληθεί ξανά.

Η δίκη του καρδιοχειρουργού προσδιορίστηκε για τον Ιανουάριο.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που πρόβαλλε η εκπομπή του MEGA «Live news», φαίνεται ο κατηγορούμενος γιατρός σήμερα το πρωί να μην είναι Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά να πίνει καφέ.

Σε επικοινωνία που είχε το Live News με τον ιατρό είπε:

-Καλησπέρα

-Πώς είστε κ. (…);

-Ας πούμε δόξα τω θεώ.

-Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας;

-Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω. Σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε αλλά έχω πει θα μιλήσω αφού τελεσιδικήσουν οι καταστήσεις για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πέρασα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Ακούσαμε χθες ότι εσείς χρειάστηκε να πάτε εντατική…

-Ήμουν. Τώρα είμαι στον θάλαμο.

-Τώρα είστε στον θάλαμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε;

-Ναι ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Μας μιλάει ένας τηλεθεατής και μας λέει ότι είστε έξω στο δρόμο σε ένα καφέ.

-Λοιπόν ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Είστε εκτός νοσοκομείου;

-Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Γειά σας. Γειά σας.

Γεωργιάδης: Δεν νοσηλεύτηκε ποτέ στη ΜΕΘ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στην εκπομπή για το τι ακριβώς συνέβη με τη νοσηλεία του γιατρού.

«Ο γιατρός δεν νοσηλεύτηκε ποτέ στη ΜΕΘ. Πήγε στην εφημερία, είχε 19 πίεση και νοσηλεύτηκε στην υπομονάδα εμφραγμάτων, δηλαδή σ’ ένα χώρο που παρακολουθούμε για 48 ώρες έναν ασθενή. Μετά το 48χρονο οι γιατροί του έγραψαν να κάνει στεφανιογραφία, δεν δέχτηκε και πήρε εξιτήριο σήμερα στις 10:43 το πρωί. Από εκεί και πέρα εάν υποκρίθηκε το έμφραγμα ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να το κρίνει γιατί εάν κάποιος λέει πως πονάει υπάρχει ένα πρωτόκολλο και αυτό έχει τηρηθεί» ανέφερε.

«Είχε καταδικαστεί για φακελάκι με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ όπου δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς, η δική μου διοίκηση, όταν τον έπιασαν επ’ αυτοφόρω, το ίδιο απόγευμα τον βγάλαμε σε διαθεσιμότητα. Από την ώρα που βγήκε σε διαθεσιμότητα, το τι κάνει για να αποφύγει τη δίκη είναι κάτι που αφορά το δικαστήριο. Εγώ ήμουν έτοιμος να διατάξω ΕΔΕ όταν είδα την εκπομπή, αλλά από τη στιγμή που είδα πως η φωτογραφία είναι από τις 10:43 το πρωί δεν μπορώ να πω κάτι. Τηρήθηκε το ιατρικό απόρρητο» πρόσθεσε.

Τι λέει η γυναίκα που κατήγγειλε στον γιατρό για «φακελάκι»

Η σύζυγος του χειρουργημένου ασθενή, που έκανε την καταγγελία, μίλησε στο Live News λέγοντας πως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο γιατρός βρίσκονταν για καφέ, ενώ δήλωνε πως βρίσκεται στη ΜΕΘ.

«Ή οι γιατροί του είναι υπεράνθρωποι και σούπερ γιατροί ή ο γιατρός είναι σούπερ άνθρωπος με πολλές δυνατότητες ώστε να μπορεί από τη εντατική που βρισκόταν τη Δευτέρα να βρίσκεται σε αυτό το σημείο και να πίνει καφέ. Εγώ δεν είδα ποτέ ασθενή από την εντατική να πηγαίνει για καφέ. Πώς τα εξηγεί όλα αυτά;» είπε.

Μιχάλης Γιαννάκος: Κάτι τρέχει και πρέπει να αποδειχτεί

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι κάτι τρέχει με τον καρδιολόγο και πρέπει να αποδειχτεί.

«Όταν ο γιατρός αυτός είχε το θράσος να εκβιάζει τους συγγενείς ασθενή, θα έπρεπε να είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Το Σάββατο εφημέρευε το Αγίας Όλγας και προσέρχεται ο γιατρός και περιγράφει καρδιολογικά προβλήματα. Η εισαγωγή σ’ ένα νοσοκομείο που εφημερεύει είναι αρμοδιότητα των γιατρών που εξετάζουν τους ασθενείς. Οι γιατροί με βάση τα ευρήματα και αυτά που περιγράφει ο γιατρός αποφασίζουν να τον εισάγουν στη ΜΑΦ(Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας). Γίνονται εξετάσεις και από αυτές οι γιατροί έκριναν πως χθες πρέπει να βγει και να πάει σε θάλαμο και μετά να πάρει εξιτήριο» είπε.

Και πρόσθεσε: «Κάτι τρέχει και πρέπει να αποδειχτεί. Απ’ ότι μαθαίνω αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις. Όταν αρνήθηκε του έδωσαν εξιτήριο. Κατά την άποψή μου οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο».