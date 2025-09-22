Για δεύτερη φορά αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου, ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από τη σύζυγο χειρουργημένου ασθενούς.

Η υπεράσπιση επικαλέστηκε εκ νέου λόγους υγείας, προσκομίζοντας στο δικαστήριο βεβαίωση από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» που ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με καρδιολογικό πρόβλημα.

Η αδελφή του κατέθεσε πως ο γιατρός είναι χρόνιος καρδιοπαθής.

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος της καταγγέλλουσας αμφισβήτησε την επιχειρηματολογία της υπεράσπισης, υποστηρίζοντας: «Ο λόγος της αναβολής είναι προσχηματικός. Το δικαστήριο οφείλει να διερευνήσει αν πράγματι ο κατηγορούμενος βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και την προηγούμενη φορά είχε προσκομιστεί έγγραφο από το ΚΑΤ, επίσης δημόσιο νοσοκομείο».

Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής και το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για τις 27 Ιανουαρίου 2026.