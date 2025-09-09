Για ένα καλύτερο ΕΣΥ στο οποίο το φακελάκι δεν έχει θέση αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο γιατρός που ζήτησε φακελάκι στο Ιπποκράτειο έχει ήδη βγει σε αναστολή. Υπενθυμίζουμε ότι φέρεται να απαιτούσε ποσά που κυμαίνονταν από 3.000 έως 5.000 ευρώ, με αντάλλαγμα, όπως υποστήριζε, την αυξημένη φροντίδα και επίβλεψη μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».