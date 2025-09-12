Σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δικαστεί από το Αυτόφωρο, μετά από αναβολή, ο γιατρός, επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που κατηγορείται για δωροληψία, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, μετά τη σύλληψή του με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην κατοχή του.

Η καταγγέλλουσα, συγγενής ασθενή, από την οποία ο υπόλογος γιατρός, ο οποίος έχει τεθεί σε αναστολή από τα καθήκοντά του, φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» για να φροντίσει τον άνθρωπό της, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ τα όσα έζησε και την πίεση που βίωσε από την απαίτηση του κατηγορούμενου, έχοντας να διαχειριστεί την ίδια ώρα την πολύ σοβαρή ασθένεια του συζύγου της.

«Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε ”όπως βλέπεις κορίτσι μου, εγώ δε σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος”. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει. Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει. ”Άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ, 3.000”. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω ”τι συμβαίνει;”. Λέω ”τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. ”Αύριο τότε”, μου λέει, ”για να πληρώσω και τους μέσα”.

Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα, γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν ”μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό; Σε δημόσιο;”», συγκλονίζει η καταγγέλλουσα με τη μαρτυρία της, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στη θέση της, θύματα συναισθηματικού εκβιασμού πάνω στην ασθένεια των αγαπημένων τους.

«Έφτασα στα όριά μου. Έχω παιδευτεί από 6 Φεβρουαρίου με τον σύζυγό μου, έχει πολλαπλά προβλήματα υγείας και το τελευταίο ήταν η καρδιά. Πριν από λίγο κόψαμε πόδι. Όταν εγώ, μετά από όλα αυτά και από κέντρα αποκατάστασης, έχουμε ματώσει οικονομικά, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βρω και χρήματα και ότι θα αγχωθώ για να πληρώσω έναν γιατρό που πληρώνεται ήδη», τόνισε η γυναίκα, επισημαίνοντας ότι ο γιατρός είχε καταλάβει από την πρώτη στιγμή το «δέσιμο» που έχει με τον άντρα της και πάνω σε αυτό ενδεχομένως βασίστηκε για να εκδηλώσει την ανήθικη απαίτησή του.

Όταν του έδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ο καταγγελλόμενος της απάντησε: «Εντάξει Σοφία, πάω να τα δώσω και στους άλλους». «Τον ρώτησα αν θέλει να τα μετρήσει και απάντησε ”όχι σου έχω εμπιστοσύνη”». Στη συνέχεια συνελήφθη.