Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για την υπόθεση με το «φακελάκι», αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2026 καθώς φαίνεται να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω χρόνιου προβλήματος που έχει στην καρδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε πάει στη δίκη καθώς όπως είχε πει είχε ένα ατύχημα στη μέση του.

Η αδελφή του προσκόμισε σήμερα στο δικαστήριο έγγραφο με το οποίο πιστοποιεί ότι ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται από τις 20/9 στη ΜΕΘ του Κωνσταντοπούλειο με καρδιολογικό πρόβλημα.

Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία, η οποία πήγε στις Αρχές από την απελπισία της επειδή δεν είχε τα χρήματα που της ζητούσε, μίλησε στους δημοσιογράφους και είπε ότι θα το πάει μέχρι τέλους «προσπερνώντας δικαιολογίες και όχι».