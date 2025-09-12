Απουσίαζε από το δικαστήριο ο επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο, που κατηγορείται για δωροληψία και συνελήφθη για «φακελάκι» ύψους 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η δίκη να αναβληθεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο γιατρός, σύμφωνα με τον συνήγορο του, πρέπει να παραμείνει κλινήρης, καθώς υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα. Απούσα από το δικαστήριο ήταν και η συγγενής του ασθενούς, η οποία κατήγγειλε τον γιατρό για «φακελάκι», καθώς βρίσκεται δίπλα στον πρόσφατα χειρουργημένο σύζυγό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο σύζυγός της, την πλησίασε με το πρόσχημα της ενημέρωσης για την πορεία υγείας του δικού της ανθρώπου και της ζήτησε 5.000 ευρώ, προκειμένου να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης και αποθεραπείας μέσα στο Ιπποκράτειο.

Ο γιατρός το είχε κάνει ξανά

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προανακριτικά στην Αστυνομία φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά ήταν νόμιμα και ότι η γυναίκα τού τα έδωσε χωρίς να τα απαιτήσει.

Σημειώνεται πως ο γιατρός έχει αντίστοιχο ποινικό ιστορικό.Έχει επίσης καταδικαστεί για δωροληψία, για φακελάκι που φέρεται να απαίτησε και να πήρε από ασθενή του. Είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής ενώπιον του δεύτερου βαθμού.