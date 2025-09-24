Με το αιχμηρό του χιούμορ μάς καλημερίζει ο Αρκάς, σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο διάσημος σκιτσογράφος με το σημερινό του σκίτσο αναφέρεται με καυστικό χιούμορ στον τρόπο που λειτουργεί στις ημέρες μας που χαρακτηρίζεται από την πλήρη εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών αλλά και κοινωνικών αγαθών όπως η υγεία.

Σκιτσάρει ένα γιατρό και τον ασθενή του μέσα στο ιατρείο του πρώτου και τους τοποθετεί σε έναν ενδεικτικό διάλογο για τα όσα κατά καιρούς – και μόλις πρόσφατα – συμβαίνουν στο χώρο της δημόσιας αλλά και ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης.

Ασθενής: Γιατρέ, θα χρειαστώ εγχείρηση;

Γιατρός: Αυτό θα εξαρτηθεί!

Ασθενής: Από τι;

Γιατρός: από το πόσο θα στοιχίσει ο γάμος της κόρης μου!